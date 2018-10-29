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      Что категорически нельзя есть перед сном: перечень

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      Что категорически нельзя кушать перед сном
      Что категорически нельзя кушать перед сном / good-know.com

      Часто бывает чувство голода поздно вечером, хочется что-то перекусить. Но стоит помнить, что есть несколько блюд и напитков, которых лучше до утра избегать.

      Со слов диетологов, легкий перекус даже после полуночи еще никому сильно не навредил. Но стоит помнить о фигуре и том, что желудок вместо отдыха будет целую ночь работать, переваривая пищу, передает 4mama.

      Читайте также: Не ложитесь спать голодными, – диетолог о секретах хорошего сна

      Но если без перекуса никак, важно избегать отдельных продуктов.

      1. Употребление алкоголя перед сном вызывает беспокойство, сон становится более прерывистым. Как результат утром – темные круги под глазами, нездоровый цвет лица и усталость в течение дня.

      via GIPHY

      2. Фрукты содержат много сахара, который быстро повышает уровень глюкозы в крови, соответственно, дает много энергии. Поэтому будет трудно уснуть.
      Особенно важно избегать яблок, груш, бананов, вишен, слив, винограда и арбузов.

      3. То же самое касается сладостей и чипсов. Они вообще очень вредные, но из-за высокой калорийности дают немалую порцию энергии, которая тоже будет мешать спать.

      4. Овощи, в частности, цветная капуста, китайская капуста, шпинат и помидоры содержат нерастворимые волокна, поэтому они на долгое время остаются в кишечнике. А это может вызвать метеоризм, что будет мешать спать.

      via GIPHY

      5. Газированная вода и напитки вызывают бульканье и дискомфорт в желудке.

      6. Красное мясо долго переваривается, вызывая ощущение тяжести. Поэтому его лучше употреблять хотя бы за 4 часа до сна.

      7. Макаронные изделия содержат много углеводов, которые во время сна превращаются в жир. Поэтому и фигура пострадает и желудок будет мучиться, переваривая вкусную лазанью или пасту.

      6 продуктов, которые можно есть перед сном без вреда для фигуры читайте по ссылке.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Советы Здоровая жизнь Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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