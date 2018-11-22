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      Что лучше запоминает человек – лицо или имена

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      Что лучше запоминает человек
      Что лучше запоминает человек / unsplash.com

      Ученые из Йоркского университета с помощью специального теста проверили память людей на лица и имена.

      Выяснилось, что люди могут плохо запоминать имена, но лица запоминают еще хуже, передает Еurek Аlert.

      Во время тестирования добровольцам предложили посмотреть фотографии незнакомых людей и прочитать имена под портретами. После этого ученые проверили, что именно смогли запомнить участники исследования.

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      via GIPHY

      В итоге, добровольцы в 73% вспомнили лицо и в 85% - имена. После этого специалисты решили усложнить тест, чтобы максимально приблизить его к реальной жизни – они добавили фотографии одних и тех же людей, сделанные с разного ракурса и с разным освещением.

      Имена же были написаны разными шрифтами. В этом случае точность распознавания лиц составила всего 64%, а имена упоминали в 83% случаев.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина исследования Психология
      Источник: 24 Канал
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