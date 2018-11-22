Что лучше запоминает человек – лицо или имена

Ученые из Йоркского университета с помощью специального теста проверили память людей на лица и имена.

Выяснилось, что люди могут плохо запоминать имена, но лица запоминают еще хуже, передает Еurek Аlert.

Во время тестирования добровольцам предложили посмотреть фотографии незнакомых людей и прочитать имена под портретами. После этого ученые проверили, что именно смогли запомнить участники исследования.

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В итоге, добровольцы в 73% вспомнили лицо и в 85% - имена. После этого специалисты решили усложнить тест, чтобы максимально приблизить его к реальной жизни – они добавили фотографии одних и тех же людей, сделанные с разного ракурса и с разным освещением.

Имена же были написаны разными шрифтами. В этом случае точность распознавания лиц составила всего 64%, а имена упоминали в 83% случаев.

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