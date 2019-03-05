Что мог знать Сергей Киселев о "бриллиантовых прокурорах": объяснение Сакварелидзе

5 марта в Киеве неизвестный мужчина в полицейской форме выстрелом в голову убил бизнесмена Сергея Киселева, который является владельцем ювелирной фирмы и ранее был связан со скандальным делом "бриллиантовых прокуроров".

Детали дела "бриллиантовых прокуроров", в частности о Сергие Киселеве – рассказал заместитель генерального прокурора в 2015 году Давид Сакварелидзе в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Убийство Сергея Киселева в Киеве: как бизнесмен стал жертвой дела "бриллиантовых прокуроров"

Неизвестный убил бизнесмена, владельца ювелирного завода Сергея Киселева, имя которого еще в 2015 году фигурировало во время скандала с "бриллиантовыми прокурорами".

Что мог знать Киселев о "бриллиантовых прокурорах"

По словам Сакварелидзе, Киселев вышел на ГПУ через телевизионные сюжеты, в которых он узнал ценности, которые обнаружили во время обыска у заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца по делу "бриллиантовых прокуроров".

В 2010 году на завод бизнесмена "наехала" тогдашняя прокуратура, которая фактически украла у него около 70 килограммов золота, 2 миллиона наличными и бриллианты. Киселев тогда рассказал, что прокурор, который проводил обыски на его заводе, работал в киевской областной прокуратуре под руководством Корнийца в 2015 году,

– заявил Сакварелидзе.

Как отметил экс-замгенпрокурора, когда Киселев узнал свои драгоценности, которые проходили по делу "бриллиантовых прокуроров", он предположил, что у Корнийца появились эти драгоценности именно через того следователя. Сакварелидзе добавил, что тогда Киселев пришел в ГПУ написать заявление, и они зарегистрировали уголовное дело.

Как рассказал Сакварелидзе, Киселеву не удалось вернуть свои бриллианты, потому что экспертиза тогда показала, что точно нельзя определить, были ли это действительно драгоценности бизнесмена. Ведь прошло много времени и не было достаточно материала, чтобы сравнить ценности.

Несколько килограммов этого золота мы смогли найти, а 2 миллиона долларов так и не удалось. Как раз из-за денег Киселев написал заявление в ГПУ. Он говорил, что тогдашний заместитель генпрокурора Виктор Кудрявцев с ним "договорился", то есть они заставили Киселева принять тот факт, что его деньги останутся в прокуратуре,

– прокомментировал Сакварелидзе.

И добавил, что тогда бизнесмен подписал документ, якобы он эти деньги получил, но на самом деле – нет. Поэтому Киселев обратился в ГПУ за помощью.

"Но впоследствии оказалось, что новый руководитель генеральной инспекции оказался родственником Кудрявцева, поэтому эта круговая порука очень помешала расследованию", – сказал Сакварелидзе.

Какова судьба дела "бриллиантовых прокуроров"

Как отметил экс-замгенпрокурора, это дело застряло в судах и находится там уже 4 года, его до сих пор оттягивают.

Другого свидетеля этого дела хотят сделать сумасшедшим, его наверняка запугали или давили на него. Поэтому его положили в психическую больницу, чтобы он не давал показания на суде. Поэтому я не думаю, что по этому делу таки вынесут приговор,

– ответил Сакварелидзе.

Он также добавил, что не считает, что убийство Сергея Киселева связано с делом "бриллиантовых прокуроров", но нужно проверить все версии.

В чем суть скандала "бриллиантовых прокуроров"?

В начале июля 2015 года СБУ провела обыск в главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины. В результате обыска был задержан первый заместитель начальника ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. Они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 миллиона 150 тысяч гривен. Также во время обысков у Шапакина было изъято 500 тысяч долларов, а у Корнийца – много ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. После этого скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".