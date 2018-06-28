Что может произойти во время секса: наиболее распространенные травмы

От сексуальных отношений люди получают удовольствие, но случаются во время секса и неприятности.

Среди тех, кто любит экспериментировать, чаще всего используют во время эротических игр клубнику, или взбитые сливки, пишет Nashamama.

Читайте также: Вредно ли мужчине отказываться от секса

И такая "безобидная" еда во время секса может вызвать в интимных местах неприятное ощущение и жжение. Промойте пораженное место водой с мылом. И лучше не экспериментируйте с едой.

Также после секса могут появиться странные выделения, в частности, капли крови, которые появляются из-за крошечных трещин внутренних тканей. Одной из причин может быть то, что влагалище женщины недостаточно хорошо увлажнено. Если такое случается часто – стоит обратиться к врачу.

Еще один неудобный момент – затекшие мышцы. Такое может постигнуть того, кто сверху. Врачи рекомендуют в таком случае приложить к пояснице теплый компресс.

Бывает и такое, что во влагалище забывают различные предметы. Чаще всего – это забытые тампоны и потерянные презервативы. Если потерянный предмет не можете достать самостоятельно – идите к гинекологу.

Также забытые предметы находят и в анальном отверстии. Опять те же презервативы, также там может застрять крошечная секс-игрушка или какой нибудь предмет для стимуляции. Чтобы избежать этого – пользуйтесь сертифицированными игрушками с ограничителями.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.