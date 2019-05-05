Что может сделать Украина в ответ на указ Путина об упрощенном российском гражданстве?

Через указы Путина об упрощенном российском гражданстве для украинцев необходимо сделать ряд шагов на законодательном уровне.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Во-первых, пересмотреть механизмы лишения гражданства Украины. Одна из ошибок санкционной политики Украины, считает Хара, что в списки включали так называемых руководителей АР Крым. Нельзя подвергать санкциям гражданина собственного государства. Они преступники, и должны отвечать за свои поступки согласно украинскому законодательству. Кроме того, спецслужбы должны отслеживать, кто принял гражданство РФ незаконно. Запретить таким гражданам, к примеру, владеть недвижимостью в Украине.

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Во-вторых, говорит дипломат, у нас нет закона о коллаборантах. Есть граждане, которые в силу обстоятельств оказались в российской оккупации. Но есть те, кто работает в так называемых парламентах, исполнительных органах так называемых "ДНР" и "ЛНР". Есть боевики, которые служат в первом и втором "армейских корпусах", что являются скрытыми подразделениями регулярных сил России. Такой документ четко бы определял, кто будет отвечать за такие незаконные действия.

Главное, чего не хватает, – стратегии в отношении России. Порошенко и его команда за пять лет не смогли определить, что такое "ДНР" и "ЛНР". Они с юридической точки зрения не являются террористическими организациями. Нужно сформулировать, какими будут наши правовые шаги в отношении граждан в ОРДЛО,

– отмечает Александр Хара.

Что предполагает скандальный указ Путина?• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики. Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля цинично заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь вопрос гуманитарного характера. В то же время Путин заявил, что Россия, якобы, не хочет создавать проблемы Украине и будущей власти.



• 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспорта РФ для украинцев из территории оккупированного Крыма.

По его словам, Зеленский довольно неплохо отреагировал на эти указы Путина. Новоизбранный президент заявил, что Украина – государство, на которое ориентируются свободные люди России, кто выступает против диктатуры Путина. И надо их поддержать и предоставить украинское гражданство. И это, замечает Хара, правильно. Такие шаги должны быть элементом информационной и идеологической политики подрыва путинского режима и "русского мира". Тирания – угроза и российским гражданам. А Порошенко, замечает эксперт, ни разу не критиковал разгоны оппозиционных митингов в России и Беларуси.

Как Украина отреагировала на паспортный указ Путина?Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на идею Путина о выдаче паспортов всем украинцам, заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ.



Действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона. Кроме того, Россия нарушила Минские договоренности и пытается вмешаться во внутренние дела Украины.