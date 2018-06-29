Что может снизить потенцию у мужчин

Существует ряд профилактических мер, которые стоит соблюдать каждому мужчине, чтобы не допустить снижения потенции.

Не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, ведь в необходимый момент может захотеться спать или же подведет эрекция, передает Мenslife.

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Курение также считается главным врагом мужского здоровья. Согласно статистическим данным, 90% мужчин, у которых проблемы с эрекцией, являются курильщиками. А все из-за того, что табак провоцирует спазмы сосудов по всему телу, в том числе, и в половом органе.

Кофе влияет на организм мужчины так же, как и курение – сосуды начинают сужаться, мешая эрекции.

Тяжелая пища с большим количеством жиров дает организму много холестерина, из-за этого возникают проблемы с метаболизмом, ишемические заболевания и эректильная дисфункция.

Лучше отдавайте предпочтение свежим овощам и фруктам, перцу чили, чесноку, зелени, орехам и морепродуктам, красной рыбе. Эти продукты содержат микроэлементы, которые будут поддерживать сосуды в хорошем состоянии и способствовать сексуальному возбуждению.

Дрожжи и сахар подавляют эрекцию, поэтому специалисты рекомендуют мужчинам ограничить потребление хлеба. Если без хлеба никак – ешьте изделия из ржаной муки.

Не стоит перед сексом пить лекарства – они тоже плохо влияют на либидо. В частности, это касается препаратов от давления и седативных препаратов. Анаболические средства вредны для организма в особенно плохо влияют на сексуальное желание.

Затяжные стрессы, конфликты, переживания стимулируют в организме образование кортизола (гормона стресса). Это приводит к набору лишнего веса и угнетению эрекции.

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