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Что может спровоцировать мужское бесплодие: заявление ученых

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Мужское бесплодие (иллюстрация)
Мужское бесплодие (иллюстрация) / sportidom

Американские и японские ученые выяснили, что недостаток определенной аминокислоты может привести к бесплодию у мужчины.

Мужчины, которые имеют дефицит таурина, чаще становятся жертвами бесплодия, пишет Science Daily.

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Такие выводы ученые сделали, наблюдая за лабораторными мышами. Они выяснили, что нехватка этой аминокислоты приводила к деформации сперматозоидов, а если точнее, их хвостов. Однако хвосты возвращались к норме, когда грызунам давали продукты, в которых содержится эта аминокислота – мясо, овощи и бобовые.

Ученые также обнаружили, что в организме лабораторных мышей отсутствовал цистеин-диоксигеназ (CDO) – белок, который вырабатывает таурин. Именно нехватка CDO прочно связана с бесплодием.

Мыши с дефицитом CDO в 10 раз чаще оказывались бесплодными, и у них в клетках сперматозоидов отмечался заметно меньший уровень таурина.

В группу риска входят веганы и вегетарианцы, поскольку основным источником таурина является мясо.

Однако организм может самостоятельно запасаться аминокислотой в достаточных количествах из овощей, бобов и орехов. Таурин также содержится в грудном молоке, а иногда его добавляют в некоторые популярные энергетики.

К слову, американские ученые убеждены, что недостаток цинка может спровоцировать бесплодие у женщин.

Теги: Здоровье исследования Здоровая жизнь Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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