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      Что может убить рак: ученые обнаружили неожиданный способ

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      Ученые нашли вирус, убивающий рак
      Ученые нашли вирус, убивающий рак / Соцсети

      Ученые из университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, как недавно обнаруженный вирус Сенека-Валли (другое название – вирус долины Сенека, или SVV) взаимодействует с раковыми клетками.

      О результатах их исследования пишет EurekAlert!.

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      Как отмечается, специалисты с помощью криоэлектронной микроскопии высокого разрешения (образцы исследуются в условиях низкой температуры) проанализировали, как вирус действует на рецепторы раковых клеток.

      Выяснилось, что вирус долины Сенека взаимодействует с белковым рецептором ANTXR1, расположенными на поверхности раковых клеток. При этом ген ANTXR2, характерный только для здоровых тканей, инфекция не затрагивает. По убеждению ученых, в дальнейшем это поможет разработать новый способ борьбы со злокачественными опухолями.

      Вірус Сенека, рак, лікування, клітини, біологія

      Правда, клинические испытания продемонстрировали, что Сенека-Валли является эффективным в борьбе с раком, однако в течение двух недель организм вырабатывает к нему иммунитет.

      Итак, ученые будут пытаться разработать метод применения вируса Сенека-Валли, при котором в организме не развивается устойчивость к нему. А для этого необходимо модифицировать вирус таким образом, чтобы оставить без изменений только ту часть, которая взаимодействует с раковыми клетками.

      Напомним, ранее ученым удалось определять, кому из больных онкозаболеваниями грозит смерть, а кому – нет.

       
      Вирус долины Сенека – что это?
      Он встречается в США с 1980-х годов, поражает чаще всего свиней и изредка коров. Проявляется в виде многочисленных язв на коже и слизистой.  

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания Здоровая жизнь Медицина
      Источник: 24 Канал
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