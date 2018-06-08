Что может вызвать женское бесплодие: 5 причин от ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения выделяет пять основных причин, которые могут серьезно повлиять на женский организм и привести к бесплодию.

О причинах рассказала акушер-гинеколог Ольга Белоконь, пишет MedOboz.

Она отметила, что для того, чтобы наступила беременность, нужна овуляция в яичниках, матка, проходимость маточных труб и сперматозоид, способный оплодотворить яйцеклетку.

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По словам акушера-гинеколога, говоря о беременности у женщин, важно знать и о причинах бесплодия, ведь именно из них вытекает основной алгоритм обследования бесплодных пар.

ВОЗ выделяет 5 основных причин женского бесплодия: нарушение овуляции (35%), нарушение проходимости маточных труб, трубные аномалии и тазовые спайки (35%), эндометриоз (8-15%), маточные синехии, шейные факторы, аномалии полости и прочее (2-5%), бесплодие неустановленного генеза, когда причину так и не удается выяснить (10-15%).



Чтобы выявить причины бесплодия, женщинам нужно обследоваться у врача

Как отметила Белоконь, причин нарушения овуляции существует очень много. Среди них есть модифицированные, то есть такие, на которые можно влиять самостоятельно с помощью изменения собственного рациона, образа жизни и психологического настроя и даже устранять, способствуя восстановлению овуляции. Среди модифицированных факторов нарушения овуляции ученые выделяют: стресс, интенсивные физические нагрузки, ожирение или чрезмерная потеря веса.

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Также, если у женщины исключены нарушения овуляции, а у ее партнера по результатам спермограммы не выявлено никаких отклонений, то дальше врачи исследуют проходимость маточных труб и оценивают полости матки.

Впоследствии, проведя все необходимые обследования и определив причину бесплодия у пары, медики назначают им соответствующее лечение.

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