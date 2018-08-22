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Что мужчины и женщины расценивают как измену: исследование

18 Читати новину українською
Что мужчины и женщины расценивают как предательство
Что мужчины и женщины расценивают как предательство / xvatit.com.ua

Оказывается, для мужчин и женщин слово "измена" имеет кардинально разный смысл. Супружеские измены вовсе не ограничиваются сексуальными контактами с посторонними людьми.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного австралийским сайтом знакомств, передает Ukrhealth.

Более чем половина мужчин и женщин назвали предательством эмоциональную привязанность своей половины к другому человеку как высшую форму неверности.

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Более 40% респондентов считают, что отправка своих фото в обнаженном виде кому-нибудь еще, кроме своего партнера, уже является формой предательства.

Столько же опрошенных считают изменой отправку текстовых сообщений эротического содержания.

А вот сохранение нормальных отношений с бывшим партнером не расценивается как измена, кроме того, большое значение имеет их интенсивность.

Каждый третий респондент признался, что если партнер слишком часто и много общается со своим бывшим партнером, то это может считаться одной из форм измены.

Также каждый третий считает изменой размещение анкеты на сайте знакомств, если человек находится в устойчивых отношениях.

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Для 20% женщин флирт их мужей с какой-то другой женщиной считается изменой.

А для мужчин изменой может быть то, когда партнерша фантазирует во время секса о каком-то другом мужчине.

Еще 20% женщин назвали изменой неделовой ужин в ресторане мужа с какой-то другой женщиной.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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