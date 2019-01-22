Что мужчины и женщины считают изменой: исследование

Сайт онлайн-знакомств для женатых Ashley Madison провел исследование на эту тему, чтобы узнать, что разные люди понимают под изменой.

Результаты опроса опубликовал журнал Metro.

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В опрос не вошли очевидные варианты – такие, как романтические отношения или секс на стороне.





Вот что считают предательством пользователи сайта:

- сильная эмоциональная связь с другим человеком – 55%;

- фотографии в обнаженном виде, которые партнер посылает кому-то – 46%;

- эротические сообщения, секстинг – 44%;

- аккаунт в приложении для свиданий-29%;

- встречи с бывшими – 29%;

- бытовой флирт – 18%;

- партнер думает о ком-то другом во время секса с вами – 18%;

- ужин с человеком противоположного пола – 18%;

- общение с бывшими – 16%;

- фантазии, мечты о других – 13%.

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