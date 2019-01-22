Что мужчины и женщины считают изменой: исследование
Сайт онлайн-знакомств для женатых Ashley Madison провел исследование на эту тему, чтобы узнать, что разные люди понимают под изменой.
Результаты опроса опубликовал журнал Metro.
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В опрос не вошли очевидные варианты – такие, как романтические отношения или секс на стороне.
Вот что считают предательством пользователи сайта:
- сильная эмоциональная связь с другим человеком – 55%;
- фотографии в обнаженном виде, которые партнер посылает кому-то – 46%;
- эротические сообщения, секстинг – 44%;
- аккаунт в приложении для свиданий-29%;
- встречи с бывшими – 29%;
- бытовой флирт – 18%;
- партнер думает о ком-то другом во время секса с вами – 18%;
- ужин с человеком противоположного пола – 18%;
- общение с бывшими – 16%;
- фантазии, мечты о других – 13%.
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