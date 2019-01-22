23:35
22 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, сегодня
      Вести.UA: Как Гриценко собирает деньги на предвыборную агитацию. Радикальные наказания от Ляшко
      Вєсті.UA
      20:28, сегодня
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Что мужчины и женщины считают изменой: исследование

      35 Читати новину українською
      Что является изменой
      Что является изменой / pixabay.com

      Сайт онлайн-знакомств для женатых Ashley Madison провел исследование на эту тему, чтобы узнать, что разные люди понимают под изменой.

      Результаты опроса опубликовал журнал Metro.

      Читайте также: Как количество сексуальных партнеров влияет на прочность брака

      В опрос не вошли очевидные варианты – такие, как романтические отношения или секс на стороне.

      Зрада
       

      Вот что считают предательством пользователи сайта:

      - сильная эмоциональная связь с другим человеком – 55%;

      - фотографии в обнаженном виде, которые партнер посылает кому-то – 46%;

      - эротические сообщения, секстинг – 44%;

      - аккаунт в приложении для свиданий-29%;

      - встречи с бывшими – 29%;

      - бытовой флирт – 18%;

      - партнер думает о ком-то другом во время секса с вами – 18%;

      - ужин с человеком противоположного пола – 18%;

      - общение с бывшими – 16%;

      - фантазии, мечты о других – 13%.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое-читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 22 января: новые кандидаты в президенты, в Киев привезли много раненых бойцов
      сегодня , 22:22 Главные новости 22 января: новые кандидаты в президенты, в Киев привезли много раненых бойцов
      206
      Століття Соборності України: ми – непереможні!
      сегодня , 22:03 Століття Соборності України: ми – непереможні!
      Артем Овдієнко 166
      Автоэкзамены по-новому: что предлагают изменить
      сегодня , 21:01 Автоэкзамены по-новому: что предлагают изменить
      Яніна Ткачук 238
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      сегодня , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 54
      Как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет: факты, которые поражают
      сегодня , 19:04 Как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет: факты, которые поражают
      Юлія Гілей 885
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В Киеве появилась первая велодорожка
       18 августа 2012 , 15:10 1
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Вот что будет, если дернуть электрический ручной тормоз на скорости 190 км/ч
       24 сентября 2018 , 10:59
      Лучший тренер мира поделился ожиданиями от матча с Шахтером
       6 ноября 2018 , 19:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук