Что на самом деле означает для Украины резолюция Европарламента по Азовскому морю

Одобренная недавно резолюция Европарламента по Азовскому морю является символической заявлением, которое в общих чертах отражает позицию ЕС о том, что лучше России не милитаризировать Азовское море и не препятствовать свободе мореплавания.

Об этом в своем материале на сайте издания "Апостроф" написал эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Он добавил, что резолюция Европарламента является также символическим заявлением о том, что, возможно, будут введены какие-то санкции в ответ на возможное усиление противоречий и эскалацию.

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"Это не тот документ, который поможет нам решить экономические проблемы, которые возникают благодаря "действиям России в акватории Азовского моря", – отметил эксперт.

Даже если бы этот документ принял не Европейский парламент, а другой, ближайший к практической внешней политике и политике безопасности институт Евросоюза, это бы мало что значило. Ведь у Брюсселя нет средства давления на ситуацию в акватории Азовского моря, кроме возможных финансовых угроз новыми санкциями в адрес России,

– объяснил Капитоненко.

Он также выразил убеждение, что Кремль не очень испугается этого документа.

При этом эксперт отметил, что Украине, как стране, которая в этом асимметричном конфликте является более слабой, полезна любая внешнеполитическая поддержка.

Напомним, что 25 октября Европарламент одобрил проект резолюции, предусматривающий усиление санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.