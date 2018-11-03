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      Что на самом деле означает для Украины резолюция Европарламента по Азовскому морю

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      Резолюция Европарламента по Азовскому морю
      Резолюция Европарламента по Азовскому морю / Фото из открытых источников

      Одобренная недавно резолюция Европарламента по Азовскому морю является символической заявлением, которое в общих чертах отражает позицию ЕС о том, что лучше России не милитаризировать Азовское море и не препятствовать свободе мореплавания.

      Об этом в своем материале на сайте издания "Апостроф" написал эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

      Он добавил, что резолюция Европарламента является также символическим заявлением о том, что, возможно, будут введены какие-то санкции в ответ на возможное усиление противоречий и эскалацию.

      Читайте также: Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю: появилась реакция МИД РФ

      "Это не тот документ, который поможет нам решить экономические проблемы, которые возникают благодаря "действиям России в акватории Азовского моря", – отметил эксперт.

      Даже если бы этот документ принял не Европейский парламент, а другой, ближайший к практической внешней политике и политике безопасности институт Евросоюза, это бы мало что значило. Ведь у Брюсселя нет средства давления на ситуацию в акватории Азовского моря, кроме возможных финансовых угроз новыми санкциями в адрес России,
      – объяснил Капитоненко.

      Он также выразил убеждение, что Кремль не очень испугается этого документа.

      При этом эксперт отметил, что Украине, как стране, которая в этом асимметричном конфликте является более слабой, полезна любая внешнеполитическая поддержка.

      Напомним, что 25 октября Европарламент одобрил проект резолюции, предусматривающий усиление санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

      КОНФЛИКТ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Евросоюз Европа Европарламент Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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