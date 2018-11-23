Что на самом деле связывает Виктора Медведчука и Петра Порошенко: журналистское расследование

Виктор Медведчук, как неизменный ключевой представитель интересов Владимира Путина в Украине стоял у истоков пророссийского сепаратизма, а Порошенко, как главнокомандующий направляет на Восток армию, которая защищает и отвоевывает территорию, захваченную РФ. Поэтому, публично они политические оппоненты, если не враги. А не публично?

Грязная украинская политика видела много самых неожиданных коллабораций, но это на фоне Революции достоинства, войны на Востоке и аннексии Крыма выглядит особенно цинично.

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В ноябре 2013 года экс-президент Украины должен был подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. За год до того, движение Виктора Медведчука "Украинский выбор" начало тур по городам на Востоке и Юге страны, продвигая "выбор" российский. Он поддерживал экономическое объединение с Россией, "братство", народовластие, референдум, а еще запугивал Европейским Союзом.

В августе 2013 года в Крыму Медведчук сказал, что "это близко и естественно для нас, для славянской страны, для наших исконных духовных и нравственных ценностей".

Украина может принять решение, которое, как уже неоднократно мы заявляли, будет решающим за все 22 года независимости нашей страны,

- подчеркнул он в Харькове в 2013 году.

В ноябре 2013 года Виктор Янукович резко меняет внешнеполитический курс страны и не подписывает договор об ассоциации с ЕС. В Украине начинаются массовые протесты, которые заканчиваются бегством Януковича и его команды в России.



Побег экс-президента Виктора Януковича в Россию

После смены власти в Украине, РФ аннексирует Крым, где под дулами автоматов происходит "референдум". К власти приходит Петр Порошенко, который называет Россию врагом, обещает быстро выиграть войну и получить безвиз. А на востоке Украины сепаратисты с помощью российских войск начинают захватывать власть.

Все эти события происходят словно по завещанию Медведчука. В Донецке, Луганске и Харькове руководителями пророссийских группировок становятся участники конференции "Украинского выбора", а именно Арсен Клинчаев, Павел Губарев и Евгений Жилин. По версии СБУ, советник президента России Сергей Глазьев руководил действиями этих формирований.

В 2014 году Медведчук попал под санкции США за поддержку действий России, однако украинские спецслужбы ни тогда, ни сейчас не интересуются пророссийской риторикой Виктора Медведчука.



Владимир Путин и Виктор Медведчук

Похоже, именно благодаря украинским спецслужбам Виктора Владимировича назначают в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске. А вот в Киеве кум Путина, фактически, становится неформальным послом РФ и одним из голевых коммуникаторов между двумя странами.

Есть так называемая гуманитарная группа, которая занимается исключительно вопросом освобождения заложников. Бывший глава Службы безопасности Украины назначил представителем в эту группу Виктора Медведчука. Я должен признать, что он оказался наиболее эффективным,

– сказал Петр Порошенко.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко отрицает слова президента. "На самом деле, по поручению президента Украины Петра Порошенко был назначен Медведчук. А на пресс-конференции была сказана, как минимум, неправда", – сказал Наливайченко.

Письмо-ответ СБУ

Спецкорреспондент "Общественного телевидения" Максим Каменев уверяет, что украинская власть, как минимум, не мешает Медведчуку.

Сегодня Медведчук вернулся в системную политику как полноценный игрок, взял под контроль телеканал "112", вошел в партию Рабиновича "За жизнь", стал председателем ее политсовета, а также скоординировал объединительный процесс пророссийских политсил, которые недавно выдвинули кандидатуру Юрия Бойко для участия в президентских выборах.

Поэтому, больше о том, кем является Виктор Медведчук и Петр Порошенко: друзьями, врагами или союзниками – смотрите в программе.