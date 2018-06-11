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Что надеть летом: 12 стильных идей в фото

103 Читати новину українською
Что одеть летом
Что одеть летом / Lucy Williams

В летнем сезоне 2018 в моде легкость и натуральность. Невесомые платья, топы, соломенные шляпы – это главная одежда этого лета.

Если вы не знаете, как сочетать вещи из вашего гардероба – предлагаем несколько идей, как выглядеть модно и расслабленно в летние дни.

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Простота и минимализм

 

Спортивная куртка и платье-миди

 

Допис, поширений Ada (@ada_oguntodu)

 

Нейтральность с головы до ног

 

Крупный горошек с цветочным принтом

Плетеная сумочка и белая блуза

 

Белый одежда с воспалительными аксессуарами

 

Сумка-корзина с джинсами и жакетом

 

Допис, поширений Ada (@ada_oguntodu)

 

Классическая летняя платье и лоферы

Эспадрильи и юбка

 

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas)

 

Льняные брюки

 

Платье с рюшами

 

Допис, поширений Ellie (@slipintostyle)

 

Пастельный костюм

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: Who What Wear
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