Что надеть летом: 12 стильных идей в фото
В летнем сезоне 2018 в моде легкость и натуральность. Невесомые платья, топы, соломенные шляпы – это главная одежда этого лета.
Если вы не знаете, как сочетать вещи из вашего гардероба – предлагаем несколько идей, как выглядеть модно и расслабленно в летние дни.
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Простота и минимализм
Спортивная куртка и платье-миди
Нейтральность с головы до ног
Крупный горошек с цветочным принтом
Плетеная сумочка и белая блуза
Белый одежда с воспалительными аксессуарами
Сумка-корзина с джинсами и жакетом
Классическая летняя платье и лоферы
Эспадрильи и юбка
Льняные брюки
Платье с рюшами
Пастельный костюм
Источник: Who What Wear
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