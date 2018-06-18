Что надеть в спортзал: стильные примеры от звезд

Одежда для спортзала должна быть комфортный, но это не значит, что надо выбрать из гардероба то, "что не жалко", например, растянутые футболки.

Форма для тренировки не должна быть слишком свободной, чтобы не цепляться за оборудование, но и не должна сковывать движения. Поэтому от качественной одежды для спорта частично зависит и результат тренировки.



Предлагаем посмотреть несколько идей, как скомбинировать обычную спортивную одежду так, чтобы "лук" выглядел модно.



Объемный свитер + черные леггинсы + сандалии: Бомбер + смелые леггинсы: Логотипы: Кожаная куртка + черное худи + черные леггинсы: Короткий топ + черные леггинсы: Объемная яркая куртка + леггинсы с сеточкой: Солнцезащитные очки + леггинсы с рисунком + классическая сумка: Монохромная одежда + высокие кроссовки: Кофта на поясе + спортивная куртка: Полностью белый "лук": Долгий джемпер: Смелые цвета: Костюм и кроссовки одного цвета: Классика: Белая майка и черные леггинсы: Кофта с длинным рукавом + белые леггинсы: Парка + двухцветные леггинсы: