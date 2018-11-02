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      Что надеть зимой 2018-2019: базовый гардероб для каждой девушки

      36 Читати новину українською
      Базовый зимний гардероб
      Базовый зимний гардероб / Фото из соцсетей

      Нынешний зимний сезон еще не раз удивит нас модными новинками, как, например, леопардовым принтом или сочетанием различных фасонов. Но всегда неизменными и необходимыми остаются классические вещи, которые можно объединить со всем, что пожелает душа.

      Верхняя одежда

      Первая в этом списке, конечно, верхняя одежда. Пальто бежевого цвета или темного оттенка держится на самой высокой полосе популярности уже не один год, поэтому ему однозначно быть в гардеробе.

      Читайте также: 10 вещей, которые обязательно должны быть в зимнем гардеробе

      пальто
      Базовое бежевое пальто завершит ваш образ

      Ну, а как пальто без обуви? Этой зимой набирает популярность стиль солдатских или ковбойских ботинок. Массивная подошва, толстая шнуровка, острый носок, невысокие каблуки. Здесь вы можете выбрать для себя вариант, который больше всего по душе.

      чоботи
      Ковбойские сапоги

      Тоже отличным вариантом для этой зимы являются эко-шубы, поскольку многие бренды отказываются от натурального меха для сохранения природы.

      еко-шуба
      Эко-шуба с леопардовым принтом

      Теплым и удобным вариантом всегда будет пуховик. Первые знаменитости мира продолжают их носить посерх платьев и стильных костюмов.

      пуховик
      Пуховик

      Базовые вещи

      Следующие в этом списке – базовые свитера oversize. Их легко можно совместить с юбкой длины миди, джинсами mom или классическими брюками.

      светр оверсайз
      Свитер oversize – к джинсам или юбкам

      Кстати, о брюках. Они следующие в списке must have этой зимы. Классические брюки или кюлоты, не будут обтягивать фигуру. Большой плюс в популярности такого фасона с широкой штанины можно спрятать лишние килограммы, которые почему-то так часто появляются зимой.

      кюлоти
      Кюлоты – неплохой вариант для зимних прогулок

      Конечно, когда захочется чувствовать себя деловой леди, здесь не обойтись без белой рубашки. А если совместить ее с черными брюками и добавить пояс с таким популярным в этом году леопардовым принтом – идеальный вид гарантирован.

      біла сорочка
      Белая рубашка для рабочего или обычного образа

      Не менее популярными и удобными являются гольфы любых оттенков.

      Читайте также: Как воссоздать оригинальный осенний тренд: фото

      Головные уборы

      Без них зимой никуда. Очень хорошо, что уже который сезон подряд остаются модными вещи, которые являются еще и практичными. Вязаные массивные шапки – и тепло и красиво. А если захочется больше классики, здесь можно вспомнить о берете. Шерстяной или кожаный – выбирать вам.

      головний убір
      Берет зимой – то, что надо

      И, конечно, шарф. Он может быть такой длины, какую вы только пожелаете. Сочетание принтов или однотонность – здесь зависит от самого образа.

      шарф зима
      Шарф и пальто пастельного цвета – идеальный "дуэт"

      Оставаться стильной просто.

      Теги: Советы LifeStyle Стиль и мода
      Источник: 24 Канал
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