Что надо сделать, чтобы на 20% снизить цену на электроэнергию: ответ Геруса

Говорится о цене на электроэнергию для небытовых потребителей – ее можно снизить на 20%. Так считает представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Украины Андрей Герус.

"Необходимо рассмотреть три решения, которые суммарно должны привести к существенному снижению цены электроэнергии для небытовых потребителей", – сказал Герус на брифинге 19 августа.

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Брифинг для журналистов организовали по результатам совещания с участием Президента Украины Владимира Зеленского относительно новой модели рынка электроэнергии, а также по подготовке Украины к осенне-зимнему периоду.

О каких "трех решениях" говорил Герус?

► Необходимо пересмотреть постановление правительства о возложении специальных обязательств на ЧАО "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" таким способом, чтобы на "Укргидроэнерго" возложение этих обязательств увеличить.

Это даст возможность снизить тариф "Укргидроэнерго" более чем втрое. Сейчас это 32 копейки на киловатт/час, а может быть 8-9 копеек,

– отметил Герус.

Также необходимо урегулировать вопрос с так называемыми прайс-кэпами (говорится о максимальных и минимальных ценах):

► Повысить на 10% максимальную ночную цену.

► Максимальную дневную цену снизить на 15-20%.

Если эти три меры принять, то может быть около 20% снижения цены для конечного потребителя: крупных, средних и малых бюджетных учреждений и организаций,

– отметил представитель президента в Кабмине.

Обратите внимание на биографию Андрея Геруса – кто такой представитель президента Зеленского в Кабмине.

Смотрите видео полного брифинга Андрея Геруса:

К слову, из-за нехватки денег на оплату электроэнергии уже с 20 августа водоканалы могли перейти на ограниченную во времени подачу воды. Об этом предупреждала Ассоциация водоканалов Украины. Представители энергобизнеса говорят, что для предотвращения "водного коллапса" стоит пересмотреть тарифообразование на рынке электроэнергии.