Что нам еще запретит Окружной админсуд Киева и как его остановить: Зеленский и праздник сюра

Окружной административный суд Киева имеет над вами исключительную власть, даже если вы об этом не знаете. Почему так получилось и чего этот суд может вас лишить – разбирались журналисты 24 канала.

Окружной административный суд Киева (он же – ОАСК) последние месяцы фигурировал в таком количестве скандалов, что о его странных решениях знают даже очень аполитичные люди. Откуда столько скандалов и почему именно с этим судом – будем выяснять вместе.

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Почему вдруг возникло столько скандалов с ОАСК?

Потому что изначально весной 2019 года Окружной административный суд Киева вынес много странных решений. Какие напрямую будут иметь негативное влияние и на работу государственных структур, и на наши с вами жизни.

Например, он отменил национализацию "Приватбанка", остановил переименование Украинской православной церкви Московского Патриахата, заблокировал конкурс на должность главы таможни, восстановил в должности Романа Насирова и отстранил от работы Ульяну Супрун. Этот суд препятствовал борьбе с коррупцией, а еще раньше, во времена Януковича – запретил Майдан и позволил силовикам его разогнать. Этот же суд лишил полномочий председателя Высшей квалификационной комиссии судей, которая пыталась перезапустить сам ОАСК, отсеяв из него нечестных судей. Это – лишь самые скандальные из его последних решений. И это – далеко не все, что ОАСК еще может нам запретить.

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Чем этот суд такой особенный?

Потому что ему повезло оказаться в правильном месте с правильно сформированным составом. Какой суд будет рассматривать дело, определяется в зависимости от того, где суд территориально находится и какую имеет компетенцию. Административные суды рассматривают все споры, где хотя бы одной из сторон является субъект властных полномочий: обжалование штрафов, налогов, отмена актов, приказов и так далее. Большинство государственных органов, которые выносят важные решения, расположены в Киеве. Следовательно, именно ОАСК получил такие чрезвычайные полномочия и возможность брать в заложники всю страну.

Окружной административный суд Киева в первой инстанции решает споры с Правительством, министерствами, Национальным банком Украины, другими центральными органами, споры об увольнении чиновников и тому подобное. Фактически, он не имеет компетенции только в отношении решений президента, Верховной Рады, Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия, которые могут быть обжалованы сразу в Верховный суд,

– пояснил заместитель председателя Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

Кто принимает там решения?

49 судей под председательством Павла Вовка. По данным общественной организации "Честно", которая отслеживает и контролирует ход судебной реформы, 30 из этих судей не прошли проверку на добропорядочность.

Павел Вовк – человек с биографией, насыщенной интересным опытом. Он возглавил Окружной админсуд в сентябре 2010-го – после прихода к власти Виктора Януковича. Инициировал его избрание тогдашний глава Комитета ВР по вопросам правосудия Сергей Кивалов, помощником-консультантом которого Вовк работал в начале своей карьеры. После Революции достоинства Вовк остался на своем месте, а в 2015-м был вновь переизбран председателем ОАСК.

Каждая политическая власть имеет усиленный интерес к этому суду. И кадровый состав очевидно формировался с учетом этого. Например, председатель этого суда Вовк участвовал в конкурсе в Верховный Суд и получил отрицательное заключение от Общественного совета добродетели. В своем заключении он, в частности, привел факты, которые, по его мнению, свидетельствуют о связях с политическими силами. В частности, до того как стать судьей, он работал помощником Сергея Кивалова, который возглавлял парламентский комитет по вопросам правосудия. Журналисты видели его в ресторане с Александром Грановским, членом аналогичного комитета действующего парламента. Наградное оружие ему подарил министр Арсен Аваков. Тогда Вовк сам снялся с конкурса,

– рассказал Куйбида.

По его словам, теперь встал вопрос о его квалификационном оценивании, которое должны разово пройти все судьи. По этому поводу некоторые народные депутаты несколько раз из-за поправок в различные законопроекты втихаря пытались протащить изменения, благодаря которым Вовк мог бы считаться автоматически квалифицированным. "Он был фактического единственным выгодоприобретателем таких изменений. Только общественный резонанс и внимательность народных депутатов привела к тому, что эти поправки не стали законом", – добавил он.

Смотрите также видео с разбором работы судей ОАСК:

Член Общественного совета добродетели Михаил Жернаков объяснил 24 каналу:

Этот суд создавался и формировался Портновым в свое время для того, чтобы принимать такие решения. Судей выбирали Портнов и Кивалов. Эти люди являются абсолютно безнаказанными, потому что не работают механизмы ответственности судей за неправомерные решения, везде можно договориться или рассчитывать на то, что политические патроны за тебя все порешают. Если ты делаешь то, что от тебя хотят твои политические патроны – ты остаешься в должности. Так, собственно, эта система и работает.

Почему судьи ОАСК принимают такие решения?

Потому что им это выгодно. Потому что судьи зависят от политиков и умеют удачно подстраиваться под смену власти.

"Эти люди – коррупционеры, которые к тому же являются политически зависимыми. Они могут нам запретить буквально все. У них есть уникальная юрисдикция по рассмотрению дел практически всех органов государственной власти, которые расположены в Киеве", – пояснил Жернаков.

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Что еще этот суд может нам запретить?

Все, что угодно.

"Он может рассматривать решения центральных исполнительных органов власти. Он может обжаловать результаты выборов, которые установит ЦИК, отменять указы президента, акты Кабмина, кучу всего. В ситуации с ОАСК у нас, по крайней мере, остается апелляционная инстанция, где можно обжаловать их решение. Сложнее и страшнее ситуация с Конституционным судом, который сейчас тоже выносит довольно странные решения – например, об отмене незаконного обогащения, и процедуры отмены его решения нет. Мы можем просто попробовать принять новый закон, если КСУ признает что-то неконституционным, и попробовать этот новый закон сформулировать так, чтобы КСУ не имел к нему претензий", – пояснила исполнительный директор Фонда DEJURE Ирина Шиба.

Можно ли обжаловать решение ОАСК?

Можно, для этого и существуют апелляции. Если, например, апелляционная инстанция поддержит последние скандальные решения ОАСК, то можно будет также подать еще кассацию.

"Кассационная инстанция – Верховный суд – может пересматривать решения с ограниченным количеством оснований, например неправильное применение норм права. Он не будет снова исследовать доказательства. Но это именно тот случай, потому что ОАСК в своих последних решениях применял нормы права так, как ему хотелось. Есть такая затасканные фраза "Закон – что дышло, куда повернул – туда и вышло". Это – именно то, что они сейчас делают. Они искривляют, манипулируют, пропускают какие-то части норм, чтобы обосновать то решение, которое им нужно. Или вообще его не обосновывают", – объяснила Шиба.

Как можно повлиять на этот суд?

Никак. Его можно только расформировать. К слову, это и должно быть сделано – это суд должны вообще ликвидировать. Но в конце декабря 2017 года он внезапно исчез из указов президента о ликвидации судов. Теперь же, к слову, когда Петр Порошенко перестал быть президентом, сохраненные им судьи подали иск и на него.

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Пока мы не обновим весь судейский корпус и не назначим судей, которые будут принимать независимые решения и не менять их как флюгер на ветру – то все остальные реформы фактически под угрозой. Любые акты и постановления может отменить ОАСК. Все, что он не может отменить – КСУ может признать неконституционным. И оба эти органы сейчас являются политически зависимыми через процедуру их назначения, увольнения и правовую традицию, которая у нас сложилась,

– отметила Шиба.

"Этот суд нужно ликвидировать. Вместо него нужно создавать другой суд. Нужно перезапускать ВККС, потому что она доказала, что она тоже всю реформу спустила с истинного пути, полностью провалив имплементацию судебной реформы – как отбор Верховного суда, так и квалификационные оценки суда", – добавил Жернаков.

При чем здесь президент Зеленский?

Он – единственный, кто может остановить праздник сюра, которое устроили судьи Окружного административного суда Киева.

"Ликвидация ОАСК происходит актом парламента, который вносит президент. Он имеет такое исключительное полномочие – предложить законопроект, который ликвидирует или реорганизует суды. Парламент должен за это проголосовать. Если эти люди серьезны относительно того, чтобы обеспечить верховенство права и справедливости в Украине – это единственный путь. Все остальное – попытки сохранить статус-кво", – подчеркнул Жернаков.

С одной стороны, команда президента уже акцентировала внимание на том, что они хотят независимых судов и планируют перезагрузить судебную систему.

С другой – вопрос ОАСК является вызовом для президента Украины. Судьи этого суда до сих пор подконтрольные Портнову. Их радует его возвращения в Украину. Как, вероятно, и тот факт, что новый глава Администрации президента работал помощником Портнова и является его учеником. Учитывая особые возможности ОАСК, это все – опасное для страны сочетание. Поэтому остается надеяться, что президент Зеленский не захочет себя ассоциировать с теми процессами, которые происходят в ОАСК и инициирует перезапуск судебной системы.