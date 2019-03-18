Что нам не рассказывают о высокой премии "Нафтогаза": объяснение эксперта

Правительство хочет разорвать сотрудничество с "Нафтогазом" по действующему контракту и создать новый. Одна из причин – слишком высокие зарплаты и премии. Однако никто не вспомнил и не объяснил, почему сейчас главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву выплачена только часть премии.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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"Если в дискуссии кто-то начал вспоминать премию Коболева (глава "Нафтогаза" – 24 канал), вам скорее всего врут и вами манипулируют. Обязательно скажут: как так, премию в 50 миллионов выплатили, а из "Газпрома" еще не получили ничего! Так вот, говоруны прекрасно знают, что выплачена только часть премии. Которая составляет 46 миллионов долларов. Как 1% от победы в Стокгольме, что принесло на бумаге стране 4,6 миллиарда долларов", – отметил эксперт.

Но выплачена только часть. 20 миллионов долларов. Пропорционально тому, что уже реально получил "Нафтогаз" в качестве прибыли, списав 2 миллиарда долларов долга, которые были перед "Газпромом". И если вам сознательно лгут, то не сложно догадаться, что делают это не самые честные люди,

– отметил Фурса.

Он объяснил: или мы проводим реформу корпоративного управления, или возвращаем госкомпании политикам. "Третьего не дано. Что делают с госкомпаниями политики – хорошо известно", – подытожил Фурса.

Видео полного видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 16 марта 2019 года