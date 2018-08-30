Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?

Вот почему я с утра должен видеть кучу новостей о том, что Шарий в день передачи канала Портнову, появился на Ньюзван? Понял, что теперь подобное видеть год как минимум. Хотел сказать, что удивлен, ан нет! Он уже бывал там, он и ему подобные будут сидеть еще чаще.

Еще интереснее отслеживать политиков, которые будут ходить на эту помойку. После того как Кремлю прямо внаглую и официально передали телеканал, всех спикеров, которые там появляются, можно считать резидентурой РФ в Украине. Мне кажется, они совсем потеряли страх.

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Я даже не хочу слышать, что каналы "не дают эфиры", "времени нет на другие", "свобода слова" и прочая ерунда. Или у тебя есть совесть, или ты враг.

Довольно часто там появляются и нынешние кандидаты в Президенты. Такие как Тимошенко и Гриценко. По логике вещей у возможных будущих главнокомандующих должно что-то в голове работать, чтобы туда не ходить и не помогать Кремлю, возможно, они умышленно это делают. Не могу сказать, пока только догадки.

Но я глубоко убежден, что кандидаты на пост главнокомандующего не должны заигрывать с РФ, иначе это может плачевно обернуться.

Например, на днях звонили знакомые из кое-каких структур и говорят: вот объясни, что происходит, почему зять Тимошенко – Чечеткин Артур – полетел седьмой раз в Минск с начала этого года? Это как, договор с Москвой? Не может Медведчук напрямую из Украины летать, так в Минск едет решать вопросы? Что нас ждет на этих выборах? У ребят из служб была информация, что встреча была с представителями правительства РФ.

Я не знаю, что отвечать. Я говорю всегда, что мы должны быть готовы к любому развитию событий, даже к самому худшему. И к возможности, что кандидаты смогут договориваться с РФ, а нам нельзя этого допустить.

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