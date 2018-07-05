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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Что не нужно делать при оказании первой помощи: 5 основных ошибок

182 Читати новину українською
5 ошибок при оказании первой помощи
5 ошибок при оказании первой помощи / firstaidforfree.com

Чаще всего во время оказания первой помощи людей охватывает паника, и в таком состоянии они вспоминают, как могут помочь человеку в сложившейся ситуации.

Однако некоторые вещи не нужно делать, пишет Lifehacker.

Читайте также: Как распознать симптомы теплового удара

Не кладите жгут при каждом кровотечении, его используют при артериальном кровотечении.

Во время кровотечения из носа не просите потерпевшего запрокидывает голову назад, это ошибка. Вместо этого посадите человека и слегка наклоните голову вперед.

Не стоит наносить сметану и кефир на термические или солнечные ожоги, поскольку они создают пленку. При ожогах не используйте также масло, олию, зубную пасту, картофель и мед. Лучше в этом случае поместить поврежденный участок под холодную воду.

Вправлять вывихи без нужных умений и обезболивающего – не самое лучшее, что человек может сделать до прибытия скорой помощи.

Если у пострадавшего тепловой удар, то не стоит оставлять его на солнце. Попробуйте переместить человека в тень.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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