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      Что не стоит делать после трапезы: 5 вредных привычек

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      Что не стоит делать после трапезы
      Что не стоит делать после трапезы / unsplash.com

      Медики и диетологи составили список пищевых привычек, которые не стоит делать после приема пищи, ведь они могут навредить организму.

      1. Не стоит потреблять сразу после трапезы фрукты, чтобы не навредить желудку, передает Соѕмо. Лучше есть фрукты за полчаса до еды, а еще лучше – выпейте стакан воды комнатной температуры. Это позволит поддержать водный баланс в организме, поможет не съесть лишнего и запустит метаболизм.

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      via GIPHY

      2. Не совершайте быстрых прогулок сразу после трапезы. Из-за подобной активности организм отвлекается от процесса пищеварения, кровь отливает от желудка и травмирует всю пищеварительную систему.

      3. Не ешьте после блюда десерт, ведь привычка закусывать обед сладким – одна из причин лишнего веса. Особенно это опасно после 35 лет, когда метаболизм начинает замедляться.

      4. Не употребляйте холодные блюда и напитки после приема пищи – они сильно затрудняют переваривание.

      5. "Не чистите зубы после еды, это не полезно. Примерно через полчаса после еды слюна смывает большое количество кислот и тогда можно почистить зубы. Но диетологи советуют просто прополоскать рот теплой водой.

      via GIPHY

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      Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье Советы Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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