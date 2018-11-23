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      Что не стоит есть беременным: советы врачей

      19 Читати новину українською
      Что нельзя есть беременным
      Что нельзя есть беременным / lady.tochka.net

      После радостной новости о том, что Вы ждете малыша, возникает куча вопросов. И один из первых – как изменить рацион, чтобы ребенок получал исключительно полезные компоненты и хорошо себя чувствовал?

      Эксперты назвали список запрещенных и нерекомендованных продуктов для будущих мам.

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      Сырое мясо

      Может содержать листерии. Жар, головная боль, боли в шее, диарея. Листериоз опасен для беременных, так как может спровоцировать преждевременные роды или заразить ребенка.

      Сырая или недоготовленная рыба и морепродукты

      В сырой рыбе может быть сальмонелла. В США от нее ежегодно умирает 450 человек. У детей и беременных реакция на сальмонеллу может быть очень непредсказуемой, включая страшную диарею и обезвоживание.


      Сырое мясо может быть опасным для беременных

      Некоторые виды готовой рыбы

      Марлин, большеглазый тунец, макрель и акула могут накапливать в организме ртуть, поэтому во время беременности есть их не стоит. Ртуть влияет на нервную систему ребенка и может привести к отставанию в развитии. Лучше питаться рыбой, которая безопасна – например, сардиной. Также следует избегать копченой рыбы.

      Пастеризованный сыр

      Многие мягкие сыро не поддаются пастеризации, и в них тоже бывают листерии.

      Вагітні сир
      Беременным следует избегать непастеризованного сыра

      Сырые яйца

      Главная опасность сырых яиц в том, что они могут стать источником заражения сальмонеллезом.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание Советы Беременность и роды Дети
      Источник: 24 Канал
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