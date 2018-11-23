Что не стоит есть беременным: советы врачей

После радостной новости о том, что Вы ждете малыша, возникает куча вопросов. И один из первых – как изменить рацион, чтобы ребенок получал исключительно полезные компоненты и хорошо себя чувствовал?

Эксперты назвали список запрещенных и нерекомендованных продуктов для будущих мам.

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Сырое мясо

Может содержать листерии. Жар, головная боль, боли в шее, диарея. Листериоз опасен для беременных, так как может спровоцировать преждевременные роды или заразить ребенка.

Сырая или недоготовленная рыба и морепродукты

В сырой рыбе может быть сальмонелла. В США от нее ежегодно умирает 450 человек. У детей и беременных реакция на сальмонеллу может быть очень непредсказуемой, включая страшную диарею и обезвоживание.



Сырое мясо может быть опасным для беременных

Некоторые виды готовой рыбы

Марлин, большеглазый тунец, макрель и акула могут накапливать в организме ртуть, поэтому во время беременности есть их не стоит. Ртуть влияет на нервную систему ребенка и может привести к отставанию в развитии. Лучше питаться рыбой, которая безопасна – например, сардиной. Также следует избегать копченой рыбы.

Пастеризованный сыр

Многие мягкие сыро не поддаются пастеризации, и в них тоже бывают листерии.



Беременным следует избегать непастеризованного сыра

Сырые яйца

Главная опасность сырых яиц в том, что они могут стать источником заражения сальмонеллезом.

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