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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      Телеканал новостей 24 Программы Честь и НЕчесть
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Что не так с отбором в Верховный суд: эксперт назвал серьезные проблемы

      Честь и НЕчесть 16 Читати новину українською

      Об отборе кандидатов Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС) Верховного суда в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказала гость студии – эксперт Центра политико-правовых реформ Антон Марчук.

      – В первый день на рассмотрении из девяти кандидатов ни одного не забанили и всех пропустили к следующему этапу. Почему так происходит? Проблема в том, как формируется ВККС. Те принципы формирования, которые существуют, они не обеспечивают необходимый фильтр, который должен был бы существовать для отбора, чтобы судьи действительно были компетентными и добродетельными.

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      – Практика ВККС не улучшилась при отборе судей в Верховный суд. Те проблемы, которые существовали во время конкурса в 2016-2017 годах, они до сих пор остаются. Даже практика совместного участия ВККС и Общественного совета международных экспертов в отборе судей в Антикоррупционный суд не изменила подхода комиссии к оценке добропорядочности кандидатов.

      Не может быть разных стандартов добропорядочности. Если человек соответствует определенным критериям, то не может быть два разных решения в очень похожих ситуациях. Например, если человек не задекларировал автомобиль, то это в любом случае несоответствие критерию, решением должно быть прекращение участия в конкурсе.

      – В основном имеются проблемы декларирования и состояний, то есть часто в декларациях отсутствует определенная информация. Кандидаты не могут объяснить, откуда они приобрели те или иные активы: недвижимость, автомобили.

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      – Необходимо вносить изменения в Конституцию и в законы, включая представителей общественности или представителей международных организаций. Они смогут создать совсем другие стандарты для украинского правосудия. Я не думаю, что есть перспектива изменений за один год, но я думаю, что за пять-семь лет изменения точно могут стать ощутимыми. За этот период можно будет достичь большой разницы между тем, что есть сейчас, и новым стандартом правосудия.

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      Теги: Новости Украины Высший совет правосудия Верховный суд Украины Судьи Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
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