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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Ян Валетов

      Что не так с фанатами Порошенко?

      866
      Это самые самые грязные выборы
      Это самые самые грязные выборы / Радіо Свобода

      Знаете, мне в жизни встречались евреи, рядом с которыми даже я, через некоторое время, начинал чувствовать себя записным антисемитом. Мне было стыдно, горько, но это происходило. и я ничего не мог с собой поделать.

      Люди, вызывающие у меня такой эффект, обладали убийственным набором качеств, заставляющим меня забыть о части своих предков, и невзлюбить их обладателей буквально на молекулярном уровне. Наглость и лживость, которая сочетается с невероятной глупостью и самоуверенностью, побеждала даже мою национальную толерантность.

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      Это была преамбула. Я долго терпел вакханалию лжи и дурного вкуса, которая нарастает изо дня в день. Я знал, что это будут самые демократические, и, значит, самые грязные выборы в нашей истории. Но я не знал, что за десять дней до конца второго тура меня начнет трясти от омерзения к некоторым членам команды, за которую я проголосовал в первом.

      Я знаю, что в любви и в политике дозволено все, но ничего не могу с собой поделать на физиологическом уровне. Каждый шаг, который официальные симпатики Порошенко делают для его победы, вызывает у меня желание вымыть руки и проглосовать за Зеленского. Просто для того, чтобы не иметь ничего общего с бессовестным враньем и жульническими передергиваниями.

      Я не фанат Зеленского, я все еще не увидел его первую пятерку и не услышал развернутый концепт. Зато бигборды с Путиным, свинарчуковский визг по ТВ, вакханалию под офисом ЗЕ, рассказы про реванш и наркоманию я услышал отчетливо. Это называется дно.

      То, что пишет Палий про "продажный КМИС Медведчука" – это дно. То, как ведут себя пропорошенковские активисты – это дно. Каждый их шаг – это гвоздь в крышку гроба политической карьеры Порошенко.

      Я по-прежнему считаю, что он сделал очень много хороших дел для страны, и нам еще предстоит это осознать после эйфорических надежд на перемены. Но сейчас его репутацию и надежды на дальнейшую политическую жизнь, просто закапывает кучка беспросветных д****в. Все, что они делают, направлено на то, чтобы любой порядочный человек поморщился и брезгливо отдернул руки.

      Даже проиграть можно красиво. Это больно, но в политике всегда есть проигравшие. Как в спорте. Как везде. Можно проиграть, а можно обоср*ться и проиграть. Мне кажется, что все-таки лучше не обосра*ться.

      Впрочем, кто меня услышит? Есть кому громко орать и брызгать горячей слюной. Увы...

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      Автор: Ян Валетов
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Петр Порошенко Выборы Президента 2019
      Источник: Facebook
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