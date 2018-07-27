Что не так с решением КДК допустить игрока "Шахтера" Исмаили к матчу с "Динамо"

Матч за Суперкубок Украины в Одессе 21 июля закончился массовой потасовкой с участием футболистов обеих команд. Тогда же арбитр Константин Труханов удалил Исмаили и показал вторую желтую карточку игроку "Динамо" Никите Бурде.

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После этого ситуацию начал изучать Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ. И вынес свое решение – дисквалификация на два матча (против "Десны" и "Арсенал-Киев). Правда, оно несколько странное. Ведь игроку грозила трехматчевая дисквалификация. А третий матч – с киевским "Динамо" на НСК "Олимпийский".

По словам председателя КДК Андрея Шумилова, комитет принял к сведению две вещи. Первая – ранее подобных грубых нарушений у этого игрока не было. И с этим еще можно согласиться. Однако вторая вызывает как минимум удивление.

"Противостояние "Динамо" и "Шахтера" является наиболее популярным среди болельщиков и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах", – заявил Андрей Шумилов.

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Следовательно, возникает вопрос – если бы подобное правонарушение совершил игрок другой команды (не "Динамо" или "Шахтера"), ему бы тоже сократили срок дисквалификации? И если это сделает не игрок основы, получит ли наказание в соответствии с правилами, а не ради "красоты нашего чемпионата"?

При этом в КДК ФФУ решили прикрыться тем, что "Шахтер" требовал дисквалифицировать еще двух игроков "Динамо" Томаша Кенджори и Тамаша Кадара. Но из-за отсутствия видео в комитете "не сумели установить четкую и детальную картину столкновения". Следовательно, после тщательного изучения всех имеющихся материалов дела КДК ФФУ решил отстранить Исмаили на две игры и не принимать во внимание письмо ФК "Шахтер", в котором клуб требует отстранить двух игроков ФК "Динамо" Киев минимум на три матча".

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