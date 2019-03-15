Что не так с уставом ПЦУ и почему его нужно изменить: объяснение Филарета

Почетный патриарх Православной церкви Украины объяснил необходимость изменения в ее настоящем уставе. Написанный Константинополем вариант не удовлетворяет Филарета.

Во время следующего Поместного собора необходимо принять Устав Православной церкви Украины, а не Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата, пояснил Филарет "Главкому".

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Он отметил, ПЦУ сейчас пользуется греческим Уставом.

Нам как автокефальной церкви надо иметь свой украинский Устав, который должны утвердить на Поместном соборе. Поэтому мы ждем созыва Собора УПЦ, на котором надо принять Устав нашей церкви,

– сказал он.

Патриарх считает, что самое главное – это изменить количество постоянных членов Синода. Их количество следует увеличить до 12. Для других останется возможность поочередно быть временными членами.

"Постоянными членами Синода должны быть авторитетные архиереи из разных регионов, чтобы вся Украина была представлена в Синоде постоянными членами, то есть так, как у нас было к этому времени в Киевском патриархате", – сказал почетный патриарх.

Филарет подчеркнул, что не видит предпосылок для конфликта с Константинополем из-за возможной смены устава.

Они нам сказали так: пока принимайте этот Устав, который мы вам предлагаем, а когда получите Томос, вы автокефальная церковь и вы принимайте такой Устав, который нужен вам. Мы действуем законно, не против Вселенского патриархата,

– заявил Филарет.

Отметим, в новосозданную Православную Церковь Украины перешли уже более четырехсот приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.



Как происходит процесс перехода приходов к ПЦУ

Как создавалась Православная церковь Украины?В октябре 2018 года Синод Вселенского патриархата начал процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви. 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание, где прочитали отчет посланцев патриарха Варфоломея. В результате Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве состоялся Объединительный поместный собор, на котором объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ избрали митрополита Переяславского и Белоцерковский Епифания. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.