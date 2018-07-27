Что нельзя делать на полный желудок

Некоторые привычки человека способны вызвать нарушения в пищеварении и усилить ощущения нагрузки.

Не следует есть десерт, если чувствуется сытость, пишет Ukrhealth.

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Диетологи не советуют этим злоупотреблять, поскольку человек может перебрать с калориями. Это может повлечь тяжесть в желудке, а также лишний вес.

Холодные напитки не способствуют улучшению пищеварения. Поэтому откажитесь от их потребления, если сытно поели. Холодная вода может привести к изжоге и болезненным ощущениям в желудке.

Не стоит есть фрукты и овощи после обеда или ужина. Все потому, что они будут способствовать процессу брожения и могут привести к газам, вздутию.

После приема пищи не стоит сразу заниматься спортом, лучше подождать 20-30 минут. Курение после трапезы уменьшает концентрацию кислорода в крови, что приводит к сосудистым спазмам. Вредная привычка ухудшает процесс пищеварения, а также из-за нее возникают боли в животе.

Откажитесь от приема душа с полным желудком. Все потому, что органу пищеварения не хватает кровоснабжения. Поэтому специалисты советуют принимать душ через 1-2 часа после трапезы.

Врачи не советуют ложиться спать после употребления пищи. Из-за сна она дольше остается в желудке и может вызвать травмы пищеварительного тракта.

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