Что носить летом: 8 пар трендовых сандалий
Сейчас погода еще не позволяет избавиться от колготок, не говоря уже о том, чтобы перейти на сандалии, но на самом деле это лучшее время для их покупки.
Модные эксперты портала Who What Wear не рекомендуют покупать летнюю обувь в июле, поскольку сейчас ее можно выбрать без ажиотажа и даже со скидками.
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Чтобы легче сделать выбор, стилисты определили основные тренды среди сандалий в 2018 году.
Плетеные сандалии
Тренд прошлого года перешел на обувь. Плетеные сандалии прекрасно подойдут для пляжной прогулки.
Плетеные сандалии
Босоножки с квадратными носками
Такие сандалии имеют небольшой каблук и выраженный квадратный носик.
Квадратные носики
Сандалии Goya
Возможно, вы не слышали о сандалиях Goya, но эта обувь с особым силуэтом уже зарекомендовала себя, как тренд 2018 года.
Сандалии Goya
Белые сандалии с ремешками
Это еще один тренд, который начался прошлым летом и возвращается еще на год. Общее правило здесь – чем больше ремней, тем лучше.
Белые сандалии с ремешками
Босоножки на один палец
Такие сандалии могут быть в разных вариантах, но с одной особенностью – кольцом на большом пальце.
Сандалии на один палец
"Папины" сандалии
Теперь в моде комфорт.
"Папины" сандалии
Пастельные сандалии
Это однозначно год пастели, и тенденция к этому цвету распространяется на все, в частности, на сандалии.
Пастельные сандалии
Сандалии с декоративной застежкой
Если речь идет о модных босоножках этого лета, то это обувь с большой застежкой или оригинальной пятой.