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Что носить летом: 8 пар трендовых сандалий

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Летняя трендовая обувь
Летняя трендовая обувь / Коллаж: 24 Канал

Сейчас погода еще не позволяет избавиться от колготок, не говоря уже о том, чтобы перейти на сандалии, но на самом деле это лучшее время для их покупки.

Модные эксперты портала Who What Wear не рекомендуют покупать летнюю обувь в июле, поскольку сейчас ее можно выбрать без ажиотажа и даже со скидками.

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Чтобы легче сделать выбор, стилисты определили основные тренды среди сандалий в 2018 году.

Плетеные сандалии

Тренд прошлого года перешел на обувь. Плетеные сандалии прекрасно подойдут для пляжной прогулки.

Плетеные сандалии

Босоножки с квадратными носками

Такие сандалии имеют небольшой каблук и выраженный квадратный носик.

Квадратные носики

Сандалии Goya

Возможно, вы не слышали о сандалиях Goya, но эта обувь с особым силуэтом уже зарекомендовала себя, как тренд 2018 года.

Сандалии Goya

Белые сандалии с ремешками

Это еще один тренд, который начался прошлым летом и возвращается еще на год. Общее правило здесь – чем больше ремней, тем лучше.

Белые сандалии с ремешками

Босоножки на один палец

Такие сандалии могут быть в разных вариантах, но с одной особенностью – кольцом на большом пальце.

Сандалии на один палец

"Папины" сандалии

Теперь в моде комфорт.

"Папины" сандалии

Пастельные сандалии

Это однозначно год пастели, и тенденция к этому цвету распространяется на все, в частности, на сандалии.

Пастельные сандалии

Сандалии с декоративной застежкой

Если речь идет о модных босоножках этого лета, то это обувь с большой застежкой или оригинальной пятой.

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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