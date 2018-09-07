Что нового появилось в Tor Browser 8

Вслед за Google Сһгоме обновление интерфейса получил еще один популярный браузер – Tor, вышла 8 версия которого.

Tor Browser всегда брал за основу Mozilla Firefox, так и в этот раз его полностью синхронизировали с Firefox Quantum и он поддерживает все его функции.

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Tor Browser получил новый дизайн

Следовательно, теперь Tor Browser использует современный пользовательский интерфейс Photon, а также поддерживает оптимизированный по скорости движок рендеринга страниц, как и текущая версия Firefox.

Кроме того, разработчики решили отказаться от поддержки старой системы дополнительных компонентов на основе XUL для новой системы API WebExtensions, которая применяется в Chrome, Opera, Vivaldi, Brave и других браузерах на основе Chromium.

Также одним из самых больших изменений является то, что команда Tor обновила начальную страницу, которая появляется впервые, когда пользователи устанавливают и запускают браузер.

Как отмечают представители браузера, страница была упрощена, чтобы помочь новым пользователям настроить правильное (и безопасное) соединение с сетью Tor с самого начала.

Заметим, что ранее первая страница Tor содержала множество технических символов, что были непонятными особенно тем пользователям, которые используют его лишь с целью конфиденциальности и анонимности. Таким образом, это нововведение является очень важным.

Еще одним заметным улучшением является функция получения новых мостов (узлы, что усугубляют блокировки Tor) прямо из браузера. Ранее для получения списка новых узлов нужно было писать письмо, что было, мягко говоря, не очень удобно. Теперь же достаточно обратиться к специальной функции запроса моста в окне сетевых настроек Tor.

В обновленном Tor стало легче заходить на цензурированные сайты

К слову, в скором времени Mozilla Firefox должна изменить дизайн своего логотипа, который является одним из самым узнаваемым в мире.

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