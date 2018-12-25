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      Ольга Черненко

      Мучительный выезд из "ЛНР": нужны взятки и адское терпение

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      Граница так называемой "ЛНР"
      Граница так называемой "ЛНР" / Фото из открытых источников

      Чтобы выехать из "ЛНР", есть несколько существенных моментов – наличие документов, денег и терпения. Если одним словом, то речь идет о мотивации.

      Если она достаточная у путешественника, все сложится, если ее нет – наперекосяк пойдет все и почти сразу. Дорога тот еще тест, хотя это уже о мистике.

      Документы

      Чтобы выехать в Украину, достаточно паспорта гражданина Украины. Для выезда в Россию подойдет как украинский паспорт, так и гражданина "республики". Конечно, фотография в паспорте должна быть по возрасту. Сказать, что проще с каким-то определенным паспортом я не могу. При пересечении российской линии разграничения, пограничник сказал, что ребенок вписан у меня в загранспаспорт, а, значит, могу не показывать его свидетельство о рождении. Уже по дороге назад от меня потребовали свидетельство о рождении, то есть моего загранпаспорта со сведениями о ребенке ему было недостаточно. Да, документы на вывоз детей – доверенности, справки об одиноком материнстве, просят показывать пограничники "ЛНР" и Украины, а Россия принимает детей только по наличию их документов.

      Читайте также: Одна история о "Русском мире"

      Деньги

      Деньги нужны на дорогу и остановки в пути, если речь идет о передвижении на легковой машине или автобусе. Также деньги могут понадобиться, если у путешественника есть проблемы с терпением. За взятку пограничники "ЛНР" пускают без очереди не только машины с детьми до трех лет и людей с инвалидностью, но и обладателей нескольких тысяч в рублях. Есть деньги, но нет терпения – и этот вопрос можно легко решить.

      Терпение

      Оно нужно на всех этапах следования. Ожидание на границе в летний сезон выходит от пяти часов до суток. Чтобы не жечь бензин, водитель толкают легковые машины руками. Мне и самой сложно поверить, что такое может быть, что очереди на границе в наше время существуют и это не миф.

      На границе с Россией в легковой машине я как-то провела 14 часов. Водитель не спешил давать взятку, и мы упорно ждали движения вперед законным путем. Утешая меня (я опаздывала), в который раз услышала о том, что наши 14 часов вовсе не рекорд ожидания, а сутки на границе вполне нормальный опыт. В тот раз опоздала на место ровно на сутки, хотя выезжала с запасом в несколько часов. Учитывая такие вот "мелочи", загадывать дату и время прибытия на место почти невозможно, плюс-минус сутки, без шуток.

      Но терпение нужно не только на ожидание, но и на поездки в автобусе, чаще всего, без кондиционера. Хуже всего то, что граница – это первое понимание того, что отпускают с Родины тебя неохотно, а принимают где-то неохотно еще более. То есть ты нужен только в "республике", а выехать из нее реально только на словах. Россия досматривает вещи и документы с особой тщательностью. От тебя опасливо ждут перевозки оружия, наркотиков и провокаций. Тебе откровенно не рады в братской державе, а из работы ты годишься чаще всего только на то, на что очень неохотно идут сами россияне. Хотя это уже вовсе не о дороге.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Государственная таможенная служба Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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