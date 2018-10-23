Что нужно есть беременным для высокого IQ малыша

У тех женщин, которые во время беременности активно употребляли фрукты, дети рождаются с более высоким коэффициентом интеллекта.

Об этом сообщили канадские ученые, которые провели соответствующее исследование, передает "Наша мама".

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Они выяснили, что у женщин, которые во время беременности съедали 6-7 порций фруктов каждый день, рождались малыши, которые имели в один год жизни на 6-7 пунктов выше IQ, чем их сверстники.

Под одной порцией подразумевается один большой фрукт – яблоко, апельсин, банан или две горсти ягод.

Кроме того, по словам ученых, чем дольше ребенок находится в утробе матери, тем лучше он развивается потом. Употребление фруктов матерью дает ребенку потенциал для развития.

Однако, следует не забывать, что нельзя злоупотреблять фруктами с высоким содержанием фруктозы, поскольку это может привести к диабету и избыточному весу.

Что такое IQ (intelligence quotient) или коэффициент интеллекта? Это количественная оценка уровня интеллекта человека относительно уровня интеллекта среднестатистического человека такого же возраста. Определяется с помощью специальных тестов. Тесты IQ рассчитаны на оценку мыслительных способностей, а не уровня знаний.

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