Что нужно сделать, чтобы победить Россию?

Любопытно... Стоит написать статью, в которой Путин или не упоминается, или упоминается без ставшего привычным неприличного эпитета, и тебя моментально обвиняют в "переобувании налету".

Стоит повторить давно навязший на зубах тезис о том, что у крымской проблемы нет военного решения – и ты уже "поменял окрас".

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Стоит сказать, что любое силовое давление на Донбассе вызовет такое же со стороны России – и ты мгновенно "наконец-то понял".

А уж если ты делаешь открытие, что у Украины с Россией тысячи километров общей границы, и так или иначе, но с бандитами, которые живут бок о бок и переезжать не собираются, нужно как-то договариваться, то тут ты уже любимец ватной прессы и почти что "российской патриот".

В общем, недавно я узнал, что "писатель-фантаст-русофоб" переобулся и переоделся, поумнел и все понял, наконец-то включил мозги. Меня даже один раз назвали поэтом. Это, конечно, лестно, но так же соответствует истине, как и все остальное.

На самом деле, я не сказал ничего нового. Я тысячу раз писал подобное в своих статьях. И уже тысячу раз объяснял, что не любить имперцев, сепаров, бандитов и дураков – это не быть русофобом. Не любить Путина и его банду – это не значит не любить моих друзей-россиян, моих двоюродных братьев, племянников и внуков, живущих в России, вне зависимости от того, как часто мы видимся.

Я, вообще, не понимаю, как можно не любить или любить кого-то по национальному, расовому или классовому признаку. Не понимаю. Но то такое... русофоб так русофоб, бумага все стерпит. Им понятнее, а мне, если честно, то все равно. Мы – поэты-фантасты – такие непредсказуемые!

В моих словах, которые вчера расстащили на цитаты российские шакалы из СМИ, было главное, о чем я не устаю повторять:

Никто вместо нас не сделает нашу страну богаче и сильнее. Никто кроме нас не приведет в страну инвестиции, законность и процветание. Мы вернем себе Донбасс и Крым, но это не вопрос дней – это вопрос многих лет напряженного труда и созидательной работы. Это не быстротечная и кровавая военная компания – это долгий экономический, политический, законотворческий процесс.

Вот. В несколько строк поместился.

А если кто-то таки хочет помочиться на развалины Кремля, то пусть примет успокоительное и идет работать для того, чтобы эти развалины появились. Вороженьки, что гинут на солнце, как роса – это поэтическая гипербола. Это я как писатель вам говорю.

В жизни для этого надо много пахать да проливать кровь и пот.

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