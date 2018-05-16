Что нужно сделать до родов: 3 главных вещи
Появление малыша в жизни семьи значительно меняет его образ жизни и некоторые привычки. Поэтому к этому необходимо подготовиться.
Прежде всего, необходимо посетить врача, пишет "Наша мама".
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Поэтому визиты к врачу должны быть основными, если вы забеременели или пытаетесь это сделать. Обязательный минимум – это посетить стоматолога, гинеколога, эндокринолога, кардиолога, сдать анализы на инфекции и пройти УЗИ.
Также стоит отказаться от вредных привычек, перейти на правильное питание и ограничить себя одной чашкой кофе в день. Также нужно нормализовать сон.
Путешествовать с ребенком, конечно, можно, однако такой отдых может не соответствовать вашим ожиданиям. Поэтому перед планированием беременности или перед родами стоит поехать куда-то с мужем. Можно попробовать экстремальный отдых в горах, или тур по известным местам, или просто взять путевку на море.
К слову, во время беременности женщины часто сталкиваются с возникновением проблем со здоровьем. Наиболее распространенной из них является – боль в желудке.
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