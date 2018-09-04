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Что нужно сказать ребенку, который плачет

93 Читати новину українською
Что нужно сказать ребенку, который плачет
Что нужно сказать ребенку, который плачет / planetaseminarov.ru

Часто дети начинают плакать или капризничать в самый непредсказуемый для родителей момент, например, в общественном транспорте или в кафе.

Чтобы успокоить ребенка, стоит сказать несколько действенных фраз, передает Nashamama.

1. "Я понимаю, что ты расстроен/зол/боишься.." – таким образом вы помогаете ребенку осознать его состояние, поэтому он не будет бесцельно кричать или плакать, а выражать определенное душевное состояние.

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2. "Давай я помогу тебе! Хочешь, попробуем вместе?" – даже если ребенок отказывается и говорит "я сам", ему важно чувствовать вашу поддержку и понимать, что в случае неудачи вы сможете ему помочь.

3. "Я вижу, тебе сложно" – так вы даете ребенку понять, что вы услышали его крик о помощи.

4. "Это было очень неприятно/грустно/обидно, я понимаю!" – так вы демонстрируете малышу, что поняли, что его волнует и поможете осознать, что именно его расстроило или взволновало.

5. "Давай отдохнем?" – дети часто устают от громких звуков, толпы и слишком возбуждены от избытка впечатлений. Поэтому иногда достаточно отойти в тихое место и успокоиться.

6. "Я с тобой" – ребенок должен понять, что его плач не отталкивает родителей, призыв о помощи услышан. Если ребенок не очень разозлен – можно взять за руку или обнять.

7. "Хочешь, я помогу тебе/попробуем вместе?" – поддерживайте малыша.

8. "Давай вместе подумаем, что делать" – родители хотят научить ребенка спокойно находить выход из ситуации. А для этого сначала они должны в этом ему помогать.

9. "Ты мой хороший я люблю тебя" – всегда говорите ребенку, как вы его любите.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Советы Здоровье Психология Стресс Дети
Источник: 24 Канал
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