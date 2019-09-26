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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Что о скандальной беседе Зеленского и Трампа говорят в США: ответ Сотник

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      Стенограмма разговора американского и украинского президентов показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      О том, что говорят американцы о скандальном разговоре между президентами – рассказала юрист и депутат 8 созыва Елена Сотник в прямом эфире 24 канала.

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      По ее словам, в прессе США это вопрос номер 1, ей приходили рассылки от CNN и BBC, где везде упоминается Трамп и Украина.

      Конечно, здесь есть понимание, что Украина прямого отношения к этой ситуации не имеет и что это внутренне-политическое противостояние между демократами и республиканцами. Но действительно Украина звучит во всех ключевых заголовках в газетах и на телевидении. Сказать, что это нам играет как-то на пользу, не могу. Есть серьезные оговорки, особенно после публикации стенограммы разговора,
      – отметила Сотник.

      Она также сказала, что к ней обращаются многие СМИ и просят дать юридическую оценку: нет ли, например, в действиях Президента Зеленского каких-то псевдозаконных моментов и не считаю ли, что там присутствует давление на нашего главу государства.

      Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом? В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом, где видно, что Трамп сказал, что "было бы хорошо", если бы Зеленский изучил дело Джо Байдена.

      "Обычные американцы серьезно обеспокоены тем, что много внимания уделяется противостоянию между Трампом и Байденом. И что вместо того, чтобы политики формировали месседжи для людей, они занимаются тем, что фактически друг друга атакуют", – заявила Сотник.

      И отметила, что есть и американцы, которые недовольны президентством Дональда Трампа. Они говорят, что он не должен быть на этом посту, и говорят о том, что демократам удастся каким-то образом продвинуть расследование, а процедура импичмента будет продолжаться.

      Хотя с юридической стороны тот же глава Минюста заявил, что не видит в этой беседе никакого давления на Зеленского со стороны Трампа. Поэтому увидим, что произойдет непосредственно во время слушаний,
      – заверила Сотник.

      На вопрос, как юрист лично оценивает слова Трампа к Зеленскому, Сотник ответила, что прямых признаков нарушений она не видит, но ее очень беспокоит, что история о генпрокуроре продолжается.

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      Теги: Новости политики Скандал Новости Украины Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп Новости США Владимир Зеленский Импичмент Трампа
      Источник: 24 канал
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