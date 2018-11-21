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      Что объединяет Восток и Запад и почему украинцы разочаровались после Майдана

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      Украинцы выходят на Майданы каждое десятилетие. Но после завершения протестов – разочаровываются. Система управления государством не меняется, а политики пересаживаются из одного кресла в другое.

      Все они – тогдашние лидеры протестов – теперь при власти. Украинцы ездят в Европу без виз. Советские названия улиц украинизируют, в эфирах телевидения и радио звучит больше украинского.

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      Российские соцсети и сайты заблокированы. А будущее украинцы видят в ЕС и НАТО. Все это лишь часть изменений, которые произошли благодаря Революции Достоинства. Однако перезагрузки власти снова не произошло.

      "Что касается разочарования, то очевидно, что оно было очень сильным. И с каждым годом оно усиливалось прежде всего потому, что не была реализована одна из целей Майдана – это борьба с коррупцией. У нас олигархически-клановая система. Политика является лишь надстройкой над этой системой. Пока мы не изменим экономическую систему, у нас не изменится политическая система, а будут меняться только лица", – сказала социолог, руководитель фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.


      Евромайдан

      Разочарование – общая черта украинских революции столетней давности и новейшей истории. Людям кажется, что все усилия и даже смерти так и не привели к быстрым и ожидаемым изменениям.

      В мире нет таких примеров, что было очень плохо, произошла революция и все стало прекрасно. Эти временные возмущения – это частичка очень длительной и постоянной эволюции фактически,
      – заявил политический психолог Вадим Васютинский

      Оранжевая революция отстояла право на честные выборы. Благодаря последним событиям на Майдане Украина выбрала путь на Запад. Мы не можем спрогнозировать, кто победит на выборах, а это ключевой показатель демократии, говорит историк Ярослав Грицак. Однако советует не спешить с выводами, потому что изменения наступят через несколько десятилетий после этих событий.

      Революция произошла, а политический класс не изменился. Класс, как мы видим, связан с изменением молодежи, сменой поколений. Должно прийти поколение, которое имеет другие ценности, которое может оформить политические проекты и иметь политическую волю, чтобы изменить эту страну. Хорошая новость – у нас есть это поколение. Плохая новость – это поколение никак не может справиться с собой,
      – отметил историк Ярослав Грицак.

      Такие люди выросли в 2000-е годы во времена относительно стабильной экономики. Это молодые жители крупных городов – Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра и даже Донецка. Но они испытывают отвращение к политике – не ходят на выборы, и не готовы брать на себя ответственность за смену власти. И лишь сетуют на политиков – это и объединяет Восток и Запад Украины. А ответственность за государство все же должны брать на себя сами граждане. И после Майдана все больше людей это осознают.

      Это такая советская посттоталитарная традиция – власть надо любить. К власти надо относиться как к наемным работникам. Мы их выбрали. чтобы они выполняли определенные функции. И в этом понимании наше общество уже обогнало Россию и Беларусь,
      – добавил Васютинский.

      Кроме того, для успеха Украины есть все геополитические условия и поддержка Запада. Но для перезагрузки власти нужны две реформы избирательного права и судопроизводства, с которыми власть не спешит.

      Скоро ли украинцы снова выйдут на улицы с масштабными протестами – прогнозировать сложно.

      "Сейчас революции случаются чаще, чем мы думаем. И второе, что показывает статистика, больше революций терпят поражения, чем одерживают победы. На самом деле победных революций очень и очень мало", – сказал Грицак.

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      Поэтому для Украины главное не останавливаться и стремиться к изменениям.

      Автор: Марина Молька, Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Евромайдан Новости Киева
      Источник: 24 канал
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