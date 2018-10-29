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      Телеканал новостей 24 Программы Дело детектива
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Что общего у ФБР и НАБУ? Кто такие Бонни и Клайд по-украински? Ответы – в "Деле детектива"

      15 Читати новину українською
      Детектив НАБУ Елена
      Детектив НАБУ Елена / 24 Канал

      Смотрите программу "Дело детектива" на 24 Канале в 22:30. Гость выпуска — детектив НАБУ Елена, которая будет отвечать на острые и неудобные вопросы.

      "Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении.

      Читайте также: Насколько независимы детективы НАБУ, кто контролирует работников: Сытник ответил на острые вопросы

      Впервые зритель из первоисточников узнает, как работают детективы НАБУ и как ведется следствие по делам известных украинских политиков.

      Как расследуют дела украинской верхушки – смотрите анонс программы:

      Впервые в истории украинского телевидения зритель узнает о том, что всегда было за закрытыми дверями.

      Теги: Новости Украины НАБУ Дело детектива
      Источник: 24 канал
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