Что общего у ФБР и НАБУ? Кто такие Бонни и Клайд по-украински? Ответы – в "Деле детектива"
Смотрите программу "Дело детектива" на 24 Канале в 22:30. Гость выпуска — детектив НАБУ Елена, которая будет отвечать на острые и неудобные вопросы.
"Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении.
Читайте также: Насколько независимы детективы НАБУ, кто контролирует работников: Сытник ответил на острые вопросы
Впервые зритель из первоисточников узнает, как работают детективы НАБУ и как ведется следствие по делам известных украинских политиков.
Как расследуют дела украинской верхушки – смотрите анонс программы:
Впервые в истории украинского телевидения зритель узнает о том, что всегда было за закрытыми дверями.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии