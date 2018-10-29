Что общего у ФБР и НАБУ? Кто такие Бонни и Клайд по-украински? Ответы – в "Деле детектива"

Смотрите программу "Дело детектива" на 24 Канале в 22:30. Гость выпуска — детектив НАБУ Елена, которая будет отвечать на острые и неудобные вопросы.

"Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении. Читайте также: Насколько независимы детективы НАБУ, кто контролирует работников: Сытник ответил на острые вопросы Впервые зритель из первоисточников узнает, как работают детективы НАБУ и как ведется следствие по делам известных украинских политиков. Как расследуют дела украинской верхушки – смотрите анонс программы: Впервые в истории украинского телевидения зритель узнает о том, что всегда было за закрытыми дверями.