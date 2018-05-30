Что обуть к летнему платью, кроме каблуков: варианты в фото
Летнее платье с каблуками – красивый и женственный вариант образа, но иногда так хочется сменить обувь на каблуках на что-то комфортнее.
Иногда нам просто надо расслабить ноги и обуть что-то более комфортное, но что выбрать, чтобы выглядеть гармонично в стильном платье.
Читайте также: Что носить летом: 8 пар трендовых сандалий
Смотрите далее, что обуть к летнему платью, кроме каблуков.
Кеды
Пара классических кедов, в частности, Converse, всегда будет выглядеть выигрышно с платьями, независимо от того, какой стиль вы выбираете.
Как сочетать кеды с платьем
Мюли
Мюли не теряют позиций трендовой обуви. Они прекрасно подойдут к летнему образу, особенно когда они на плоской подошве.
Как сочетать мюли с платьем
Сандалии с ремешками
Сандалии с ремешками являются идеальной альтернативой каблукам. Они удобны и легки. А ремешки добавляют интересную деталь на сандалиях.
Как сочетать сандалии с платьем
Шлепанцы
Шлепанцы также создадут хороший ансамбль с платьем. Особенно в жаркие дни.
Как сочетать шлепанцы с платьем
Перекрестные сандалии
Перекрестные сандалии – это еще один вариант для поклонниц классического стиля, который будет выглядеть хорошо с любым образом.
Кроссовки
Не откладывайте в сторону "грубые" кроссовки – они прекрасно сочетаются с платьями.
Сандалии на двойных ремешках
Сандалии с двумя ремешками роскошно будут смотреться с платьями. Выбирайте поверхность кожаную или металлик.