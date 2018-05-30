Что обуть к летнему платью, кроме каблуков: варианты в фото

Летнее платье с каблуками – красивый и женственный вариант образа, но иногда так хочется сменить обувь на каблуках на что-то комфортнее.

Иногда нам просто надо расслабить ноги и обуть что-то более комфортное, но что выбрать, чтобы выглядеть гармонично в стильном платье.

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Смотрите далее, что обуть к летнему платью, кроме каблуков.

Кеды

Пара классических кедов, в частности, Converse, всегда будет выглядеть выигрышно с платьями, независимо от того, какой стиль вы выбираете.

Как сочетать кеды с платьем​

Мюли

Мюли не теряют позиций трендовой обуви. Они прекрасно подойдут к летнему образу, особенно когда они на плоской подошве.

Как сочетать мюли с платьем

Сандалии с ремешками

Сандалии с ремешками являются идеальной альтернативой каблукам. Они удобны и легки. А ремешки добавляют интересную деталь на сандалиях.

Как сочетать сандалии с платьем​

Шлепанцы

Шлепанцы также создадут хороший ансамбль с платьем. Особенно в жаркие дни.

Как сочетать шлепанцы с платьем​

Перекрестные сандалии

Перекрестные сандалии – это еще один вариант для поклонниц классического стиля, который будет выглядеть хорошо с любым образом.

Кроссовки

Не откладывайте в сторону "грубые" кроссовки – они прекрасно сочетаются с платьями.

Сандалии на двойных ремешках

Сандалии с двумя ремешками роскошно будут смотреться с платьями. Выбирайте поверхность кожаную или металлик.