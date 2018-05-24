Что одеть на концерт: 5 комфортных и модных образов

Вы можете быть фанатом поп-музыки, инди или рока, но правило номер один, когда дело доходит до концерта, заключается в том, что ваш наряд должен быть не только крутым, но и комфортным.

Для концерта выбирайте одежду, в которой вам будет удобно танцевать, а также которая подчеркнет ваш стиль.

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Портал Who What Wear определил пять образов, которые лучше всего подойдут для музыкального события.

Что одеть на концерт

Комбинезон и объемные ботинки

Комбинезон в сочетании с байкерскими ботинками – это обновленная версия классического рок-н-ролла.

Летнее платье и кроссовки

Простое хлопковое платье свободного кроя не будет сковывать ваши движения. А для большего комфорта добавьте кроссовки.

Цветочное платье и ботинки

Красивое платье в цветы отличный выбор для концерта. Особенно, если вы собираетесь на музыкальный фестиваль. Совместите платье и свои самые употребляемые ботинки, чтобы добавить к образу гранджа.

Джинсовая юбка

Если вы идете на концерт или в театр и вы хотите чувствовать себя немного гламурнее, хорошей идеей будет юбка из денима и элегантная обувь.

Футболка с лого и джинсы

Футболка с логотипом, свободные джинсы и кроссовки – и вы получите образ беззаботной девушки.