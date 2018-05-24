16:36
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 17°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Что одеть на концерт: 5 комфортных и модных образов

111 Читати новину українською
Что одеть на концерт
Что одеть на концерт / Колаж: 24 Канал

Вы можете быть фанатом поп-музыки, инди или рока, но правило номер один, когда дело доходит до концерта, заключается в том, что ваш наряд должен быть не только крутым, но и комфортным.

Для концерта выбирайте одежду, в которой вам будет удобно танцевать, а также которая подчеркнет ваш стиль.

Читайте также: С чем носить джинсы: 13 стильных и простых идей в фото

Портал Who What Wear определил пять образов, которые лучше всего подойдут для музыкального события.

Что одеть на концерт

Комбинезон и объемные ботинки

Комбинезон в сочетании с байкерскими ботинками – это обновленная версия классического рок-н-ролла.

Летнее платье и кроссовки

Простое хлопковое платье свободного кроя не будет сковывать ваши движения. А для большего комфорта добавьте кроссовки.

Цветочное платье и ботинки

Красивое платье в цветы отличный выбор для концерта. Особенно, если вы собираетесь на музыкальный фестиваль. Совместите платье и свои самые употребляемые ботинки, чтобы добавить к образу гранджа.

Джинсовая юбка

Если вы идете на концерт или в театр и вы хотите чувствовать себя немного гламурнее, хорошей идеей будет юбка из денима и элегантная обувь.

Футболка с лого и джинсы

Футболка с логотипом, свободные джинсы и кроссовки – и вы получите образ беззаботной девушки.

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Фестивали
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук