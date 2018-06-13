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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

Что одеть на пляж: топ-5 главных трендов лета 2018

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Что одеть на пляж: топ-5 главных трендов лета 2018
Что одеть на пляж: топ-5 главных трендов лета 2018 / Instagram / @tanyaprentkovych

Сезон летних отпусков начался! А это значит, что следует начинать планировать свой отдых на райском побережье. И для того, чтобы оставаться стильной и модной, вам стоит обратить внимание на несколько трендовых новинок.

Для того, чтобы "быть на высоте" даже возле морских волн, нужно иметь лишь несколько базовых вещей, которые подойдут вам под любой летний образ. На примере украинских Instagram-блоггеров предлагаем обратить внимание на несколько следующих вещей, которые обязательно рекомендуем взять с собой в отпуск.

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Цельный купальник

 

Популярность на такие купальники снова возвращается на прилавки масс-маркетов и модных брендов. Самые разнообразные вариации сплошных купальников разных цветов и с различными принтами создадут ваш неповторимый образ под палящим солнцем. А удачный фасон обязательно подчеркнет ваши самые выгодные формы тела.

Соломенная шляпа

 

Самые известные фэшн-блогеры и знаменитости еще с конца весны выбирают для теплых прогулок соломенные шляпы. Они служат не только отличным аксессуаром, который прекрасно дополняет "лук", но и прикрывают вашу голову от чрезмерного количества солнечных лучей.

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Микро-очки

 

Как и сплошные купальники, микро-очки заявили о себе снова еще в начале 2018 года. Они удачно дополняли over-size пальто весной, и станут замечательными "помощниками" при выборе летнего пляжного наряда. Пластмассовые оправы с разноцветными стеклами в форме "кошачьих глаз" стильно подойдут к летнему наряду.

Белая накидка

 

Легкая, натуральная и очень удобная белая накидка станет незаменимой вещью в вашем летнем гардеробе. Она идеально скроет недостатки фигуры, защитит кожу от прямых солнечных лучей и придаст вашему образу невероятный шарм.

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Плетеная сумка

 

Допис, поширений Katya (@katyaakosiv)

 

Сумки из натуральной соломы привлекли внимание всех модниц мира еще теплой весной этого года, поскольку в ней очень удобно носить самые необходимые вещи, а также прекрасно сочетать с соломенной шляпой или соломенными босоножками. На длинных ручках или коротких, круглой формы или прямоугольной – ваша плетеная сумка очарует всех окружающих!

Теги: LifeStyle Стиль и мода отдых
Источник: 24 Канал
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