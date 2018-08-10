Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров

Летний сезон постепенно заканчивается, поэтому самое время готовить себя и свой гардероб к стильной и солнечной осени. Украинские фэшн-блогеры подсказали, какие же модные новинки готовит для нас предстоящий осенний сезон 2018.

Instagram и YouTube-блогеры являются едва ли самыми первыми людьми в сфере "fashion", которые знают о предстоящих новинках и тенденциях грядущего сезона. Мир моды невероятно скоротечен, поэтому уверенные в себе девушки и мужчины должны знать, для чего им следует освободить место в гардеробе для следующей поры года.

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Редакция LifeStyle 24 узнала у украинских блогеров в соцсетях, которые имеют многотысячную аудиторию и отличное чувство стиля, что же стоит одевать этой осенью, какие цвета будут преобладать в теплых вещах и какой одежде они сами отдают наибольшее предпочтение.

Анна Погрибняк

Фэшн-блогер, специалист в сфере IT

Анна рассказывает, что всю колористику осеннего сезона можно просмотреть на ресурсе Института цвета Pantone, на который она сама частенько заглядывает. Но ее фаворитами среди трендовых цветов осени 2018 являются горчичный, желтый, рыжий и оливковый.

Это теплые цвета, которые непременно будут хорошо вписываться в ваш гардероб также и зимой,

– отметила фэшн-блогер.

Среди вещей, которые Анна рекомендует купить этой осенью – это кашемировый свитер и шерстяное пальто camel-цвета. Модели пальто с подплечниками сейчас особенно актуальны, добавляет фэшн-блогер.

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Допис, поширений Anna Pogribnyak | IT,fashion (@anna.pogribnyak) 17 Лип 2018 р. о 12:34 PDT

Девушка также рассказала о возвращении леопардового принта на прилавки магазинов, поэтому полностью отказываться от него не стоит.

Если вы готовы к экспериментам со стилем – непременно попробуйте такие орнаменты! Особенно актуальны сейчас животные принты в верхней одежде. Мой совет – выбирать более крупные леопардовые принты и не превышать лимит одной такой вещи в образе,

– комментирует Анна.

Что касается других принтов и фактур, этой осенью блогер советует обратить внимание на кожаные и твидовые вещи.

"Сейчас огромное разнообразие фактур – особую популярность набирает кожа (например, кожаные платья) и твид (юбки или костюмы)", – добавляет Погрибняк.

Допис, поширений Anna Pogribnyak | IT,fashion (@anna.pogribnyak) 28 Лип 2018 р. о 1:10 PDT

А что же касается любимых вещей в собственном гардеробе, то Анна отдает предпочтение стильной верхней одежде и обуви, которую любит сочетать как с повседневными, так и романтическими образами.

Пальто, береты и черные массивные ботинки (особенно под женственные образы). Кстати, тему модных трендов осени 2018 я совсем скоро полностью раскрою на моем YouTube-канале, поэтому ищите в поиске "Anna Pogribnyak" и подписывайтесь,

– рекомендует модная блогер.

Настя Побережная

Фэшн-блогер

Популярная блогер в сетях Instagram и YouTube поделилась, что тоже любит пользоваться удобным сервисом Pantone, в котором каждый может найти что-то для себя. Однако она назвала собственных "фаворитов", которые точно будет использовать в подборе собственных осенних образов.

Среди моих фаворитов Red Pear (красный с бордовым оттенком), Valliant Poppy (красный, который уже долго не сдает свои позиции), Martini Olive (благородный оливковый) и Ceylon Yellow (теплый оттенок желтого),

– отмечает Настя и добавляет, что эти все цвета однозначно будут актуальными и зимой.

Что касается базового гардероба, то блогер Побережная советует обязательно купить модный тренч: "Хороший и качественный тренч — вещь, которая прослужит вам точно не один сезон, если правильно его выбрать. Максимально классический и без лишних деталей — в такую вещь несомненно можно вкладывать деньги!".

Допис, поширений Youtube: Nastia Poberezhna (@nastiapoberezhna) 30 Лип 2018 р. о 12:06 PDT

Настя добавляет, что также у каждой девушки должны быть "крутые и качественные лоферы", которые, по ее словам, можно сочетать практически со всем и выглядит это всегда очень стильно. О нашумевшей новинке в мире моды – леопардовый принт, – блогер тоже сказала несколько слов.

Да, это правда. Леопардовый принт — один из трендов сезона осень-зима. Я абсолютно не против леопардового принта, более того, уже и сама начала его носить! Грамотно подобранный леопардовый в образе имеет право на существование — это могут быть леопардовые аксессуары к простому и лаконичному образау, или даже леопардовое пальто. Если решитесь,

– советует Настя.

Девушка рекомендует также применять в своих street-style look'ах серебристые металлизированные фактуры, которые также были особенно популярными этим летом. По словам Насти, модницы, которые прикупили их ранее, могут спокойно продолжать носить такие вещи.

Допис, поширений Youtube: Nastia Poberezhna (@nastiapoberezhna) 7 Сер 2018 р. о 12:48 PDT

Что интересно, фэшн-блогер также отмечает, что одозначно стоит приобрести этой осенью что-то в клетку, потому что она снова на пике популярности. ЧТо касается любимых вещей осенней поры, то Настя Побережная любит одевать стильные пальто и байкерскую обувь.

Свой осенний гардероб не могу представить без классного пальто, грубой байкерской обуви и кожаной косухи. А еще, конечно, длинный тренч — без него выжить осенью мне было бы очень трудно. И да, береты я буду продолжать носить этой осенью тоже,

– заключает модная блогер.