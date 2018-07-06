Что осталось от миномета «Молот», который разорвался на Ровенском полигоне: фото
В СМИ появилось фото миномета "Молот", который утром 6 июля разорвался во время военных учений на Ровенщине.
Утром 6 июля стало известно, что во время тактических учений на Ровенском общевойсковом полигоне взорвался миномет "Молот".
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Вследствие разрыва трое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще девять получили травмы различной степени тяжести, среди них трое – тяжелые.
После этой трагедии Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим использовать на учениях миномет "Молот" до окончания расследования.
Издание "Цензор.НЕТ" опубликовало фото миномета "Молот", который утром 6 июля унес жизни трех военнослужащих во время учений на Ровенщине.
В результате взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне погибли трое солдат
На фото видна лишь опорная плита, оставшаяся от смертельного оружия.