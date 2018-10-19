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      Что ожидает сборную Украины после победы в группе Лиги наций

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      Сборная Украины
      Сборная Украины

      После того, как сборная Украины победила 16 октября сборную Чехии, она стала первой среди участников Лиги наций в дивизионе В, кто получил путевку в элиту. Теперь в следующем цикле соперники у "сине-желтых" будут значительно мощнее.

      Такое право пока получили Франция, Испания, Италия, Португалия, Бельгия и Швейцария. Две команды определятся по итогам текущего турнира в Лиге А (Нидерланды или Германия, Англия или Хорватия), еще три – после финиша соревнований в Лиге В (претендуют Россия, Швеция, Босния и Герцеговина, Австрия, Уэльс и Дания).

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      Далее – жеребьевка Евро-2020

      Формирование групп квалификации чемпионата Европы-2020 состоится 2 декабря в Дублине. Перед жеребьевкой 55 сборных распределят по корзинам. В так называемую VIP-корзину UNL войдут победители групп Лиги А (это позволит участникам Финала четырех поместить в группы из пяти сборных), в первую корзину – шесть следующих по рейтингу Лиги наций сборных. Эти 10 команд и возглавят отборочные группы Евро-2020. Национальные команды, которые будут в рейтинге позиций с 11-й по 20-ю, войдут во вторую корзину, с 21-й по 30-ю – в третью, с 31-й по 40-ю – в четвертую, с 41-й по 50-ю – в пятую и с 51-й по 55-ю – в шестую.

      Общий рейтинг Лиги наций будут вычислять следующим образом: победители групп Лиги А будут иметь номера 1-4, вторые команды – 5-8, третьи – 9-12, победители групп Лиги В – 13-16, вторые команды – 17-20 и подобное. Лучших среди тех, кто будет занимать идентичные места, в заочном конкурсе будут определять по очкам, разнице мячей, количеству забитых мячей, количеству забитых на выезде мячей, количеству побед, количеству выездных побед, очками Fair Play, коэффициентом УЕФА.

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      Сборная Украины пока занимает 14-е место в рейтинге (первое в своей группе и второе в общем в Лиге В после Боснии) и ниже 16-го не опустится. Таким образом, уже известно, что наша команда попадет во вторую корзину.

      Напомним, что по решению Исполкома УЕФА Украина и Россия не могут попасть в одну группу. Также Украину включили в список стран, которых в группе может быть не более двух по так называемым зимним фактором (в этом контингенте также Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Исландия, Фареры, Россия).

      Формат и график на 2019 год

      На жеребьевке в ирландской столице будет сформировано 10 групп (пять – по пять команд и пять – по шесть). Сам отбор на Евро-2020 будет проходить в 10 окон с марта по ноябрь 2019 года (21-23 и 24-26 марта, 7-8 и 10-11 июня, 5-7 и 8-10 сентября, 10-12 и 13-15 октября, 14-16 и 17-19 ноября). Путевки в финальный турнир с участием 24-х команд получат две лучшие сборные каждой группы. Судьба еще четырех вакансий решится в стыковых матчах Лиги наций.

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      Плей-офф Лиги наций/Евро-2020 будет проводиться по кубковой системе (два полуфинала и финал). Если победитель группы ЛН уже пробился на Евро-2020 через квалификацию этого турнира, его место в плей-офф займет следующая по рейтингу команда в этом дивизионе. Если в нем осталось менее четырех команд, которые могут сыграть в стыковых матчах, путевка передается лигой ниже с учетом общего рейтинга в Лиге наций. Таким образом, в каждом из четырех дивизионных плей-офф будет свой победитель, который и станет участником Евро-2020.

      Итак, сборная Украины, если не пробьется на Евро-2020 через квалификацию, имеет запасной вариант в виде участия в плей-офф.

      Жеребьевка плей-офф состоится 22 ноября 2019 года, а матчи – 26-31 марта 2020 года. Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы запланирована на 1 декабря 2019 года.

      Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу Лига наций
      Источник: ФФУ
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      Новости за 19 октября
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