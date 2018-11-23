Что означает цвет желтка яйца

Если среди остальных яиц попалось с белым желтком – не стоит паниковать, оно совершенно съедобное. В яйцах стоит обращать внимание на другие детали.

Специалисты подчеркивают, что важно проверять срок хранения и внимательно рассматривать продукт перед покупкой, передает Мy recipes.

Но если во время использования яиц вы заметили на желтке красное пятнышко странную белую полоску не однотонный цвет желтка (особенно, если он слишком светлый) – не стоит паниковать.

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Светлый желток – это вполне естественно, а его цвет зависит от корма, который едят цыплята. В разных странах мира желток яиц может существенно отличаться по цвету. В США, например, цыплят подкармливают желтой кукурузой, а пигменты с растения проникают в яйца, поэтому и "сердце" яйца чаще более насыщенного оттенка.

Если же птицу кормить зерновыми культурами белого цвета – он будет бледнее. Некоторые американские фермеры добавляют в рацион цыплят морковь или люцерну, чтобы цвет был темнее.

Во многих странах Африки куры едят преимущественно злаковую культуру сорго с менее желтой пигментацией, поэтому и желтки здесь тоже будут более светлыми или совсем белыми.

В Южной Америке можно заметить розовые, оранжевые или красноватые желтки – здесь птицу кормят красными семенами аннатто.

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