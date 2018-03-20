Что означает победа Путина на выборах для Украины: объяснение журналиста

Итоги президентских выборов в России и прогнозируемая победа Владимира Путина, к сожалению, означает, что война на востоке Украины будет продолжаться.

Такое мнение высказал журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что рейтинг Владимира Путина растет, когда он ведет войны. Итак, очевидно, что Донбасс должен будет страдать, чтобы и дальше обеспечивать российскому президенту высокий уровень поддержки.

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По словам блогера, несмотря на общее снижение уровня жизни люди в России стали больше поддерживать Владимира Путина. Это свидетельствует только об одном – пропаганда в России действительно работает. Это пропаганда вражды с Украиной, со странами Запада и пропаганда войны.

И это все укрепляет позиции Владимира Путина. Поэтому избиратели в России проголосовали за войну. Чем страшнее будет жить россиянам, тем больше они будут поддерживать своего руководителя.