Что означают феминистические жесты Меган Маркл

Свою феминистическую позицию Меган Маркл высказывала в первый день свадьбы, когда садилась в машину с мужем, принцем Гарри и взаимно открыла ему дверь машины. Этот жест приятно удивил фанатов королевской семьи и мировую прессу.

Впоследствии, во время первого совместного выхода герцога и герцогини Сассекских после бракосочетания, Меган поставила руку на плечо Гарри, когда покидала с ним официальное мероприятие.

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Допис, поширений Meghan, Duchess of Sussex (@meghanmarklevideos) 19 Тра 2018 р. о 3:18 PDT

Допис, поширений Meghan Markle Gallery (@meghanmarklegallery) 26 Лип 2018 р. о 4:31 PDT

Как рассказал в интервью LifeStyle 24 эксперт по отношениям, семейный психолог и психотерапевт Роман Мельниченко, феминистическими жестами Меган стремится показать, что они с Гарри равноправные.

В большинстве случаев ее феминистские жесты – это проявление того, как она привыкла жить. Но некоторая театральность или артистичность в них может быть. Этими жестами Маркл хочет показывать, что они с Гарри равноправные,

– объясняет эксперт.

По его мнению, Меган в детстве страдала из-за расовой дискриминации, потому пытается показать, что она такая же, как и все остальные.

"У нее с детства тоже остается детская травма, поскольку она была дочерью чернокожего и белокожего, – герцогиня неоднократно упоминала, что ей и маме приходилось терпеть много обид из-за расовой дискриминации. Она любым способом пытается показать, что она такая же, как и все другие и что интересно – это уже может быть несознательное поведение", – отмечает Мельниченко.