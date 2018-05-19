Что пишут иностранные СМИ о Лиге Чемпионов в Украине, – Бердинских

26 мая Киев будет принимать финал Лиги Чемпионов. На Олимпийском стадионе в центре столицы будут играть "Реал" и "Ливерпуль". В Украине уже есть успешный опыт организации таких массовых мероприятий и встреч европейских фанатов Евро-2012, Евровидение-2017. Украине повезло с тем, что накануне визита в Киев на Лигу Чемпионов, и у испанских, и у английских фанатов, очень низкие ожидания.

Такое мнение в своем блоге "Политическая кухня" имеет Кристина Бердинских.

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По ее словам, заниженные ожидания были и в предыдущие разы. Однако сейчас глава департамента "Ливерпуля" по работе с болельщиками Тони Барретт еще до финала извинялся перед фанатами в твиттере за то, что им приходится терпеть ужасы с поиском билетов на самолет и жилья в Киеве.

Британское посольство тоже уже предупредило фанатов о возможных опасностях во время финала Лиги Чемпионов. Люди, которые никогда не были в Украине, ничего особенного, кроме футбола, и не ожидают. Достаточно легко их будет приятно поразить и продемонстрировать, что на самом деле, в Киеве красиво, дешево, атмосферно и более-менее безопасно. А потом получить положительную западную прессу, чего тоже Украине не хватает,

– отметила Бердинских.

Она заверила, что уже сейчас свой маленький вклад в такой хороший имидж сделали многие киевляне, предложив иностранным фанатам ночлег у себя дома. По ее мнению, это стало ответом на заоблачные цены, которые установили киевские гостиницы и некоторые владельцы квартир.

Об искреннем желании украинцев помочь написали, в частности, ливерпульские СМИ. Надеюсь, что у киевлян не возникнет проблем с веселыми гостями,

– добавила Бердинских.

Видео полного выпуска видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 19 мая 2018 года.