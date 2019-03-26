Что пишут кандидаты в президенты в соцсетях и как это влияет на рейтинги

В Украине перед нынешними выборами впервые активно используют соцсети для агитации, однако говорить о повторении ситуации с выборами в США еще рано. Рассказываем, как кандидаты в президенты Украины используют свои аккаунты для пиара и насколько это эффективно.

Вероятность того, что именно популярность в социальных сетях принесет победу одному из кандидатов – небольшая. По результатам опроса, проведенного КМИС, 74% украинцев получают информацию преимущественно из телевидения. На втором месте – интернет-сайты (27,5%). О соцсетях, как основных источниках получения информации, говорят 23,5% украинцев.

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Сколько подписчиков в соцсетях имеют кандидаты

Что постят кандидаты в соцсетях

Действующий президент Петр Порошенко присутствует во всех популярных социальных сетях и имеет немало подписчиков. В частности, на Facebook за ним "следят" 2,4 млн человек. Эту сеть можно назвать основной площадкой для распространения официальной информации, часто – с фото и видео. Громкие цитаты из выступлений Порошенко оформляются изображениями и постятся отдельно. Также на Facebook регулярно появляются прямые трансляции встреч президента с избирателями и официальных выступлений.

В Twitter Порошенко имеет 1,2 млн читателей. Здесь оперативно появляются заявления президента, его реакции на громкие события и официальные сообщения. Несколько меньше – в Instagram (200 тыс) и на YouTube (23 тыс).

Фактически во всех сетях сообщения президента дублируются. Все они являются максимально официальным. И, хотя речь ведется от первого лица, все же понятно, что это – работа пресс-службы. На официальном канале YouTube названия и краткие описания всех видео дублируются на русском.



Instagram Петра Порошенко

На страницах президента можно почитать про армию (чаще всего – награды, новое оружие и техника, помощь военным), крупные победы (как украинцев на мировом уровне, так и действующей власти – локальные), про международную политику относительно Украины, узнать о днях рождения выдающихся украинцев и памятных датах и тому подобное.

Он активно использует и формат "stories" ("истории"). Однако в президентском Instagram и Facebook они дублируются и выглядят несколько искусственно: фото, сделанные пресс-службой, и короткие информационные месседжи вроде "сегодня украинская армия, наконец, способна защитить государство".

Facebook является основной интернет-платформой и для Юлии Тимошенко. Здесь она имеет более 2 миллионов подписчиков, которые следят за онлайн-трансляциями ее выступлений на встречах с избирателями, телевизионных ток-шоу и общением с украинцами, которые приходят это послушать.

Вообще пресс-служба Юлии Владимировны любит формат видео "вживую" и использует его максимально часто. Кроме этого, присутствуют "случайные" ролики, как "теплые встречи" в аэропортах (где Тимошенко дарят цветы спортсмены, или ребенок играет на скрипке с обязательным объяснением – "для будущего президента" и долгими благодарностями).

Юлия Тимошенко также использует формат "историй", которые несколько отличаются в Facebook и Instagram. В последнем их больше, преимущественно – видео с указанными хештегами, геолокацией и коротким текстом. Так же, как и Порошенко, Юлию Владимировну показывают "сбоку", однако съемка является менее профессиональной, что в таком формате выглядит более органично и "по-народному".

"Делать невозможное возможным. Воплощать в жизнь то, во что не верят" – такой девиз прописан в информации на странице Юлии Владимировны в Instagram. Здесь красиво оформлено меню "историй" ("избранное") и указаны ссылки на аккаунты "леди Ю" в других соцсетях. Сообщения – в стиле ее публичных выступлений: с обещаниями, негативом в отношении действующей власти и "обнищанием", которое она обязательно исправит, "когда станет президентом".



Одна из "историй" Юлии Тимошенко в Facebook

Она всячески демонстрирует близость к "простым людям": понимающе кивает, когда кто-то из избирателей на камеру жалуется на жизнь, делает фото с пирожными в кафе и покупает хот-доги на заправке. Конечно, все сказанное фиксируется на фото и видео для соцсетей. Однако большинство постов все же официальные и касающиеся ее предвыборной программы и деловых встреч.

Twitter Тимошенко (29,1 тыс. читателей) ведется на английском и содержит фактически только ссылки на переводы агитационных материалов на ее официальном сайте.

На YouTube (69 тыс. подписчиков) – исключительно официальные видео: политическая реклама, встречи с избирателями, публичные выступления, поздравления с праздниками.

Судя по количеству подписчиков, основная аудитория Владимира Зеленского "сидит" в Instagram (2,8 млн подписчиков). И он этим активно пользуется: вводит разнообразные флешмобы (#ідітьвстраку, #яклоун и т. д.), которые подхватывает молодежь. Он самостоятельно снимает "истории" (в отличие от своих основных соперников), часто публикует видео "с руки", делает селфи и не стесняется постить не самые качественные снимки из спортзала или отдыха с друзьями. Фото сопровождаются максимально простыми и "человеческими" текстами, которые он, очевидно, пишет лично.



В Instagram Зеленский любит запускать флешмобы

В Twitter Зеленского – чуть более тысячи читателей. Здесь закреплен твит с информацией, которой он, "как порядочный гражданин, не может не поделиться". Речь идет про два самолета в аэропорту "Киев" (Жуляны), которые якобы "готовы служить во время срочной эвакуации Порошенко и его близкого круга друзей". Ссылается Зеленский на "информацию источника" и сомнительные скриншоты. Всего на странице 47 сообщений: официальная информация о штабе, призывы присоединиться к команде и политическая реклама.

Про официальный канал Зеленского на YouTube говорить трудно, поскольку есть несколько каналов, связанных с ним, и каждый содержит агитационные материалы. Однако официальным, очевидно, является " Зе!президент" (251,5 тыс. подписчиков). Здесь публикуют видео с собраний " Зе!штаба", где обсуждаются болезненные для украинцев вопросы (зарплата учителей, коррупция в сфере обороны и т. д) и предлагают свои варианты решения, которые иногда звучат довольно сюрреалистично.

Здесь же есть и влог "Непроєвибори", где другой популярный комик отвечает на вопросы, "которые волнуют многих избирателей". Стоит отметить, что подавляющее большинство видео на канале – на русском языке.



Один из выпусков влога на YouTube-канале Зеленского

На Facebook Зеленский имеет более 400 тысяч подписчиков и контент здесь почти ничем не отличается от "инстаграмного". В Facebook Зеленский также предлагает подписчикам предоставлять свои идеи по решению таких проблем, как высокие тарифы за коммунальные услуги или выбор премьер-министра.

За Анатолием Гриценко больше людей следят в Twitter – 229 тысяч. Однако почти все его твиты – ссылки на сообщения в Facebook (139 тыс. подписчиков). В эту сеть же он постит регулярно. Здесь есть и семейные истории, и фото и видео с публичных выступлений, и агитация, и взгляды кандидата на глобальные проблемы. Посты в основном написаны простым языком, фото и видео – профессиональные.

На YouTube за Гриценко "следят" более 16 тыс. человек. Здесь – в основном, выступления перед избирателями, политическая реклама, интервью и ролики, записанные известными лицами в поддержку Гриценко – типичный канал кандидата в президенты.

У Гриценко есть и аккаунт в Іnstagram, за которым следят 87 человек. Однако сообщений там нет.

Юрий Бойко – единственный из топ-кандидатов, который почти не "светится" в социальных сетях. У него нет аккаунтов в Instagram и Twitter, а на канал в YouTube подписаны 5 человек.

Все 9 видео на канале являются агитационными (короткие ролики до 1 минуты) и были загружены за два дня: 12 и 17 февраля. Здесь Бойко традиционно говорит о "мизерных пенсиях", "тарифном геноциде", разрухе и нищете. Корнем зла и виновником этого всего, по словам кандидата является, конечно же, действующая власть Украины.

Страницу на Facebook Бойко таки ведет. Точнее, это делает его пресс-служба. Посты написаны на русском языке. Слишком официальные и радикальные: "власть выбросила на обочину украинцев, живущих за линией разграничения", "псевдореформы власти – это умышленное зло в яркой упаковке" и тому подобное. Почти каждый сопровождается профессиональными фото или видео, в основном – изображение самого Бойко.

Радикал Олег Ляшко на Facebook-странице (269 тыс. подписчиков) делится видео с собственных выступлений, расписанием предвыборного тура, а также видео с тренировок и с наблюдениями "обнищания" в Украине, которое он обещает исправить. Контент частично дублируется в Twitter, где у Ляшко больше всего подписчиков (278 тысяч).

"Рокитновский базар на Ровенщине. Товар есть, а покупателей нет. Потому что у людей все доходы идут на коммуналку. Я подниму зарплаты и пенсии, чтобы люди приходили и покупали", – один из постов, к которому прикреплено видео.

По примеру Тимошенко, которая опубликовала видео с хот-догом на заправке, Ляшко купил на базаре райцентра "домашнего молочка, яиц, сметану и свиные ушки". И сделал он это в прямом эфире на Facebook. Конечно, покупка сопровождалась критикой действующей власти и громкими обещаниями.

В Іnstagram Ляшко много семейных фото с трогательными подписями и снимками его многочисленных домашних любимцев – собак. Также по его аккаунту можно понять, что Ляшко занимается спортом, нырял в прорубь, является фанатом ФК "Шахтер" и имеет коллекцию статуэток коров. Политики и "измены" здесь – минимум, в отличие от других соцсетей кандидата. Сообщения в основном короткие и, очевидно, написаны самим Ляшко.

Для YouTube его пресс-служба вырезает острые выражения из выступлений кандидата, публикуя их отдельными роликами. Все видео здесь – исключительно официальные: публичные речи, интервью и сюжеты ТРК "Украина".

Как работает реклама в соцсетях

Как пояснила в комментарии 24 каналу SMM-менеджер StopFake Мария Жданова, реклама в Facebook может выполнять несколько функций.

Первая: ее заказывают с целью охвата аудитории, чтобы информацию увидели как можно больше людей. Так политики рассказывают о своих достижениях или планах, публикуют заявления, которые, по их мнению, понравятся аудитории.

Вторая: Facebook используют для привлечения трафика на сайт или другие площадки. Инструменты социальной сети можно применить и для того, чтобы пользователь не только перешел на сайт, но и, скажем, оставил свой e-mail и подписался на рассылку.

Однако, по словам эксперта, украинские политики преимущественно используют только первую опцию: проматываются посты без ссылок, в частности видео или изображения. Это говорит о том, что кандидаты рассматривают Facebook с такой же целью, как и телевидение, прессу или наружную рекламу: просто проинформировать и показать это как можно большему количеству людей. Соответственно, именно в украинском контексте она работает так же, как и наружная и телевизионная.

Исключением может быть разве что кампания Владимира Зеленского. Когда появился его официальный сайт, аудиторию пытались привлекать туда именно через Facebook.

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Большое значение имеет и аудитория. Заказчик сам выбирает различные демографические характеристики (пол, место работы, возраст, язык общения и т. п) и более точные интересы пользователей, которые будут видеть рекламу в сети.

Чем лучше сообщение выглядит визуально и максимально четко "таргетируется" на лояльную аудиторию, тем дешевле и эффективнее становится реклама. Условно говоря, если кто-то публикует рекламу против Порошенко и "таргетирует" ее на тех, кому этот кандидат уже не нравится, то она будет дешевле и будет иметь большой охват. Но если вы, например, хотите, чтобы ее видели сторонники кандидата и изменили свое мнение, это будет стоить дороже. Ведь люди будут меньше реагировать, блокировать ее или "проскролировать" такие сообщения.

Влияет ли популярность в соцсетях на рейтинги кандидатов?

Сейчас соцсети играют роль в выборах, но не такую значительную, чтобы можно было тратить деньги только, скажем, на Facebook-кампанию. Так же, как и выделять на рекламу в социальных сетях больше денег, чем на внешнюю.

Когда первоочередная цель – максимальный охват аудитории, то здесь эффективность рекламы сложно измерить. Потому что нельзя знать, как люди, увидевшие рекламу, отреагировали на нее. Кого-то такая информация может, например, раздражать, если они видят ее слишком часто. Тогда возможен обратный эффект, и симпатия к кандидату, наоборот, уменьшится.

Относительно антирекламы, здесь Мария Жданова отмечает несколько точек зрения.

1. Не всегда негативная реклама соотносится с тем количеством денег и охватами, которые набирает реклама "за" кандидата.

2. Пиар – это пиар. Не важно, черный он или белый. Если реклама в Facebook просто "охват", то чем больше показывают кандидата, тем лучше работает запоминание. Часто люди не вчитываются, что именно там написано, а просто видят фамилию и лицо и пролистывают. Поэтому это может работать и наоборот.



Примеры антирекламы на просторах соцсетей

Также эксперт отмечает, что у большинства топовых кандидатов страницы в соцсетях ведут пресс-службы, и это заметно: как выглядят картинки и видео, соответствующая графика, логотипы, одинаковые шрифты и тому подобное. Большое количество роликов на страницах можно объяснить тем, что видеопосты набирают больше охвата, чем текстовые, фото и линки.

Едва ли не единственный из топ-кандидатов, чей Instagram-аккаунт и Facebook-страница примеры удачного контента – это Владимир Зеленский. Наполнение его сетей почти не изменилось с выборами: те же анонсы концертов, флешмобы, селфи тому подобное.

Те форматы, которые он публикует – очень естественны для этих платформ. Если убрать то, что он – кандидат, то это – типичный ваш онлайн-друг, который шутит, комментирует актуальные события, выкладывает селфи, запускает флешмобы и тому подобное. Как раз это помогает ему быть эффективным и тратить не так много денег. Это – тот контент, который приживается в этих сетях,

– отмечает Мария Жданова.

Когда же мы видим видео с графикой и официальным сообщением, то сразу понимаем, что это – реклама, и можем ее пролистать. Если же это просто какие-то шутки и селфи, то мы остановим свое внимание на этом, ибо это – то, что мы ожидаем увидеть в соцсетях.

Поможет ли это Зеленскому на выборах, пока трудно сказать. По словам Марии Ждановой, все же бесплатные концерты и трансляция его по телевизору работает в украинских реалиях лучше, чем интернет-реклама. Соцсети не охватывают всю аудиторию Украины.

"Даже по социологии, портрет избирателя Зеленского – это человек, которому 18-29 лет. То есть – аудитория украинского Facebook. Конечно, это можно связать. Но есть другая социология, которая говорит о том, что эта молодая аудитория как раз чаще всего на выборы не ходит. Поэтому здесь трудно прогнозировать", – подытожила эксперт.