Что появится на месте бывшего Центрального гастронома на Крещатике: фото
Градостроительный совет Киева одобрил проект реставрации здания бывшего Центрального гастронома на Крещатике, которое почти полностью сгорело летом 2017 года.
Проект реставрации представило архитектурного бюро VIHAREV architects & engineers.
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По замыслу архитекторов, работавших над проектом, их главной задачей было сохранить историческую достоверность дома. Любая реставрация, по их словам, должна происходить с минимальным вмешательством.
Из представленной визуализации проекта видно, что в обновленном объекте почти не будет надстроек. В нем оставят три оригинальных этажа, спроектированные еще в конце 19 века архитектором Владимиром Николаевым.
Проект также предусматривает минималистичную отделку фасада с кирпичным обрамлением окон и открытыми угловыми балконами.
Проект реставрации здания бывшего Центрального гастронома на Крещатике
В то же время существенные изменения понесет крыша здания – вместо косой кровли обустроят смотровую площадку. Владелец намерен открыть здесь кафе и ресторан.
На крыше отреставрированного здания планируют обустроить смотровую площадку
Согласно новому предназначению здания здесь должен появиться торговый комплекс с заведениями обслуживания.
Что известно о здание?
Трехэтажное здание на Крещатике, 40/1 в стиле позднего классицизма было построено архитектором Владимиром Николаевым в 1873-1874 годах. Здесь действовал отель под названием "Номера Кане", поскольку был построен на средства французского предпринимателя Жана-Батиста Кане
После Второй мировой войны в нем действовал Центральным гастроном Киева.
После Второй мировой в здании действовал Центральный гастроном Киева//Фото: facebook.com/akb.viharev
В 1970-х годах была запланирована реконструкция квартала, которая предусматривала снос постройки, но ее удалось отстоять, а в 1994 году она была признана памятником архитектуры.
В 2000-х годах здание полностью освободили от жителей и арендаторов и завесили баннером. В 2008 году "АБ Инвестиции и развитие" выступило заказчиком строительства здесь 10-этажного торгово-офисного комплекса.
В июне 2017 года здание пострадало от масштабного пожара. Огонь уничтожил 2-й и 3-й этажи и уничтожил перекрытия.