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      Что появится на месте бывшего Центрального гастронома на Крещатике: фото

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      Как отреставрируют бывший Центральный гастроном на Крещатике в Киеве
      Как отреставрируют бывший Центральный гастроном на Крещатике в Киеве / facebook.com/akb.viharev

      Градостроительный совет Киева одобрил проект реставрации здания бывшего Центрального гастронома на Крещатике, которое почти полностью сгорело летом 2017 года.

      Проект реставрации представило архитектурного бюро VIHAREV architects & engineers.

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      По замыслу архитекторов, работавших над проектом, их главной задачей было сохранить историческую достоверность дома. Любая реставрация, по их словам, должна происходить с минимальным вмешательством.

      Из представленной визуализации проекта видно, что в обновленном объекте почти не будет надстроек. В нем оставят три оригинальных этажа, спроектированные еще в конце 19 века архитектором Владимиром Николаевым.

      Проект также предусматривает минималистичную отделку фасада с кирпичным обрамлением окон и открытыми угловыми балконами.

      Центральний гастроном Київ Хрещатик реставрація
      Проект реставрации здания бывшего Центрального гастронома на Крещатике

      В то же время существенные изменения понесет крыша здания – вместо косой кровли обустроят смотровую площадку. Владелец намерен открыть здесь кафе и ресторан.

      Хрещатик Київ будівля реставрація
      На крыше отреставрированного здания планируют обустроить смотровую площадку

      Согласно новому  предназначению здания здесь должен появиться торговый комплекс с заведениями обслуживания.

      Что известно о здание?

      Трехэтажное здание на Крещатике, 40/1 в стиле позднего классицизма было построено архитектором Владимиром Николаевым в 1873-1874 годах. Здесь действовал отель под названием "Номера Кане", поскольку был построен на средства французского предпринимателя Жана-Батиста Кане

      После Второй мировой войны в нем действовал Центральным гастроном Киева.

      Центральний гастроном Київ Хрещатик історичні фото
      После Второй мировой в здании действовал Центральный гастроном Киева//Фото: facebook.com/akb.viharev

      В 1970-х годах была запланирована реконструкция квартала, которая предусматривала снос постройки, но ее удалось отстоять, а в 1994 году она была признана памятником архитектуры.

      В 2000-х годах здание полностью освободили от жителей и арендаторов и завесили баннером. В 2008 году "АБ Инвестиции и развитие" выступило заказчиком строительства здесь 10-этажного торгово-офисного комплекса.

      В июне 2017 года здание пострадало от масштабного пожара. Огонь уничтожил 2-й и 3-й этажи и уничтожил перекрытия.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Реконструкция Новости Киева Строительство
      Источник: 24 канал
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